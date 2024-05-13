https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ukraynanin-hava-savunma-sistemleri-rus-fuzeleriyle-bas-edemiyor-1083761539.html

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri Rus füzeleriyle baş edemiyor

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri Rus füzeleriyle baş edemiyor

Sputnik Türkiye

Kiev’in, müttefiklerinin daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakındığı son dönemde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T16:41+0300

2024-05-13T16:41+0300

2024-05-13T16:41+0300

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Wall Street Journal (WSJ), “Kiev giderek daha az sayıda Rus füzesini engellemeyi başarıyor” başlığıyla paylaştığı yazısında, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı istatistiklerine göre son altı ayda Rus füzelerinin yaklaşık yüzde 46'sını önlediğini, bu oranın önceki altı ayda yaklaşık yüzde 73 olduğunu vurguladı.Geçen ay Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini önleme kapasitesinin yüzde 30’a düştüğüne dikkat çekilen haberde, Rus ordusunun insansız hava araçlarının ve yenilmesi zor balistik füzeler de dahil olmak üzere füzelerin sayısını arttırdıkça Ukrayna hava savunmasının etkinliğinin azaldığına dikkat çekti.WSJ, Ukrayna'daki hava savaşlarının artık 'hangi tarafın kullandığı füze sayısı bakımından diğerine karşı üstünlük sağlayabileceğine bağlı' olduğuna değinirken, “Ukrayna mermi üretmekte zorlanan Batılı müttefiklerine bağımlıyken, Rusya hala kendi stoklarına ve kendi üretimine sahip” ifadelerine yer verdi.S-400’ler engellenemiyorSon olarak, Kiev'in Batı tarafından tedarik edilen Patriot hava savunma sistemleri için sahip olduğu mühimmatın da tükendiği kaydediliyor.Rusya’nın Ukrayna ordusunun ateşlediği füzelerin en az üç katı kadar balistik füze fırlattığını yazan WSJ, aynı zamanda sadece bu yıl ülkenin Kiev kontrolündeki kısmına S-300 veya S-400 sistemlerinden 175 füze ateşlediğini, verilere göre Ukrayna ordusunun bu yıl şu ana kadar hiçbir S-300 ve S-400 füzesine müdahale edemediğini ifade etti.Patriot’ların balistik füzelere, S-300'lere ve hipersonik füzelere karşı Ukrayna'nın cephaneliğindeki tek güvenilir silah olduğuna dikkat çekilirken, “Ancak Kiev'in elinde çok az Patriot bataryası var ve Washington'un yeni teslimatlar konusunda uzun süredir ayak sürümesi nedeniyle füzeleri saklamak zorunda kaldılar” diye eklendi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde, Kiev'in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasiden sert diplomasiye geçeceğini söylerken, müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakınmıştı.Kuleba her yerde Patriot arıyorBu nedenle Batılı müttefikleri silah teslimatını arttırmaya ikna etmekle görevli tüm üst düzey yetkililer arasında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'ya özel bir görev verdiğini yazan Washington Post, cephaneliklerinde yedek Patriot sistemi bulunan ülkeleri bunları Ukrayna'ya teslim etmeye ikna etmeye çalıştığının altını çizdi.Öte yandan Kuleba’nın defalarca ülkesinin aldığı askeri yardımlar için Batılı müttefiklerine minnettar olduğunu vurgulasa da bazı kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları hayal kırıklığını gizlemesi giderek zorlaşıyor.Kiev’in başarısız karşı saldırısıyla birlikte yorgun düşen Batı'nın desteğinin son aylarda azaldığı gizlenmezken, özellikle de Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan, ancak Cumhuriyetçi kongre üyelerinin Biden'ın önerdiği 60 milyar dolarlık yardım paketini aylardır engellediği ABD’nin seçim sürecine girmesi, Ukrayna'nın içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/natodan-hava-savunma-sistemlerinin-ukraynaya-verilmesi-konusunda-ispanya-ve-yunanistana-baski-1083009806.html

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