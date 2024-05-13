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Türkiye bu ifadeyi konuşuyor: Özgür Özel'den açıklama geldi, 'Erdoğan değil, ben çıkardım' dedi
Türkiye bu ifadeyi konuşuyor: Özgür Özel'den açıklama geldi, 'Erdoğan değil, ben çıkardım' dedi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel ile yaptığı görüşme sonrası kullandığı 'siyasette yumuşama' ifadesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Özel ifadeyle... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T07:40+0300
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31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türk siyasetinde yeni bir rüzgar esmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıda ne konuşulduğu merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 'siyasette yumuşama' gündem olmuştu.'Bu asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek'Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube programına konuk ettiği Özel'e 'yumuşama' ifadesini sordu. Özel ise şu yanıtı verdi:
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yumuşama, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yumuşama, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme

Türkiye bu ifadeyi konuşuyor: Özgür Özel'den açıklama geldi, 'Erdoğan değil, ben çıkardım' dedi

07:40 13.05.2024
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel ile yaptığı görüşme sonrası kullandığı 'siyasette yumuşama' ifadesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Özel ifadeyle ilgili olarak "Bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız" dedi.
31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türk siyasetinde yeni bir rüzgar esmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıda ne konuşulduğu merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 'siyasette yumuşama' gündem olmuştu.

'Bu asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek'

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube programına konuk ettiği Özel'e 'yumuşama' ifadesini sordu. Özel ise şu yanıtı verdi:
"Bir kere bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız. Ne zamandır atanmayan öğretmenlerle ilgili miting yapıyor muhalefet... Emekli mitingi yapacağız, ardından asgari ücret mitingi gelecek. Milletin sesinin duyurulacağı ne varsa yapacağım. Emekli astsubaylarla bile miting yapacağım. Normalleşme yumuşama demek değildir. Net olarak muhalefeti yapacağım ama normalleşme şudur; el sıkışma olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bazen Dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Bazen müzakere yoluyla halledilebilecekken hiç olmuyor. Bi de sen burada yukarıda el sıkışmıyorsan, bütün bir süreç el sıkışmayanların uzantıları olarak köye, kahveye kadar gidiyor ve memleket birbirine adeta yabancılaşıyor ve düşmanlaşıyor. Benim işim bunu körüklemek değil. Bu süreci ben talep ettim, bayramda ben aradım, randevuyu ben istedim. Sonuç alana kadar da bu işleri sürdüreceğim. Bu asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek."
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