https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tum-illerde-ayni-anda-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-4-bin-995-firari-yakalandi-1083740259.html
Tüm illerde aynı anda operasyonu Yerlikaya duyurdu: 4 bin 995 firari yakalandı
Tüm illerde aynı anda operasyonu Yerlikaya duyurdu: 4 bin 995 firari yakalandı
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81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalanarak adalete teslim edildi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T08:16+0300
2024-05-13T08:16+0300
2024-05-13T08:16+0300
ali yerlikaya
operasyon
türkiye
yakalama
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şüpheli
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Emniyet güçleri, kaçak şüphelilerle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.Bu kapsamda, yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tasarruf-paketi-bugun-aciklaniyor-nelere-izin-verilmeyecek-1083739559.html
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ali yerlikaya, operasyon, yakalama, yakalama kararı, firar, firari, şüpheli
ali yerlikaya, operasyon, yakalama, yakalama kararı, firar, firari, şüpheli
Tüm illerde aynı anda operasyonu Yerlikaya duyurdu: 4 bin 995 firari yakalandı
81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalanarak adalete teslim edildi.
Emniyet güçleri, kaçak şüphelilerle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.
Operasyonun detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.