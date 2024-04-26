https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ankarada-122-ton-sahte-gida-ele-gecirildi-piyasa-degeri-4-milyon-tl-1083168090.html
Ankara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL
Ankara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL
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Ankara’nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri 4 milyon Türk... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T01:33+0300
2024-04-26T01:33+0300
2024-04-26T01:36+0300
türkiye
ankara
mamak
gıda
sahte
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Ankara'da düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231024/emniyetten-reklam-uyarisi-piyasa-degerinin-altinda-sunulan-urunlere-dikkat-1076686502.html
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ankara, mamak, gıda, sahte
Ankara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL
01:33 26.04.2024 (güncellendi: 01:36 26.04.2024)
Ankara’nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan sahte gıda ele geçirildi.
Ankara'da düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.
Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.