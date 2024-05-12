https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/super-ligde-hafta-tamamlandi-fenerbahce-3-0-yendi-galatasaray-karagumruke-karsi-3-2-kazandi-1083737685.html

Süper Lig'de hafta tamamlandı: Fenerbahçe 3-0 yendi, Galatasaray Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı

Süper Lig'de hafta tamamlandı: Fenerbahçe 3-0 yendi, Galatasaray Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 36. haftası pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T23:41+0300

2024-05-12T23:41+0300

2024-05-12T23:41+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

fatih karagümrük

beşiktaş

kayserispor

süper lig

derbi

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.Haftanın maç sonuçlarıSüper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Yeni haftanın maçları neler?37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.TFF'nin henüz programını açıklamadığı 37. haftada şu maçlar yapılacak:

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