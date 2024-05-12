https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/super-ligde-hafta-tamamlandi-fenerbahce-3-0-yendi-galatasaray-karagumruke-karsi-3-2-kazandi-1083737685.html
Süper Lig'de hafta tamamlandı: Fenerbahçe 3-0 yendi, Galatasaray Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı
Süper Lig'de hafta tamamlandı: Fenerbahçe 3-0 yendi, Galatasaray Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 36. haftası pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T23:41+0300
2024-05-12T23:41+0300
2024-05-12T23:41+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
fatih karagümrük
beşiktaş
kayserispor
süper lig
derbi
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.Haftanın maç sonuçlarıSüper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Yeni haftanın maçları neler?37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.TFF'nin henüz programını açıklamadığı 37. haftada şu maçlar yapılacak:
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Süper Lig'de hafta tamamlandı: Fenerbahçe 3-0 yendi, Galatasaray Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı
Süper Lig'in 36. haftası pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi. Böylece Galatasaray takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı 3-2 kazandı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.
Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.
36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: 3-0
Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-3
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: 0-1
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Yeni haftanın maçları neler?
37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
TFF'nin henüz programını açıklamadığı 37. haftada şu maçlar yapılacak:
1.
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
2.
Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
3.
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
4.
MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor
5.
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
6.
Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor
7.
Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor
8.
RAMS Başakşehir-Trabzonspor
10.
İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor