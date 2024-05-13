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Sosyal medyada büyük iddia: 'Aziz Yıldırım aday olma kararı aldı'
Sosyal medyada büyük iddia: 'Aziz Yıldırım aday olma kararı aldı'
Sputnik Türkiye
Yağız Sabuncuoğlu ve Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un iddialarına göre, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olma kararı aldı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T18:04+0300
2024-05-13T18:04+0300
2024-05-13T18:38+0300
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
ali koç
seçim
başkanlık
başkanlık seçimleri
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Milliyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Senad Ok'un "Aziz Yıldırım'ın sezon bittikten sonra açıklama yapmasını bekliyorduk ama bunu bu hafta içine çekebilir. Adaylığa hazırlandığını biliyoruz. Benim edindiğim izlenime göre derbi öncesi bir açıklama olabilir. Süre de çok azaldı, hazırlıklarını yapmak durumunda. Kendisi net ifade etmese de aday olmasını bekliyoruz" iddiası ardından bir muhabir daha Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olacağını duyurdu. SportsDigitale'nin Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu da, sosyal medya hesabında "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/acun-ilicalinin-sahibi-oldugu-hull-cityden-teknik-direktor-aciklamasi-guclu-bir-aday--1083762208.html
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Sosyal medyada büyük iddia: 'Aziz Yıldırım aday olma kararı aldı'
18:04 13.05.2024 (güncellendi: 18:38 13.05.2024)
Yağız Sabuncuoğlu ve Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un iddialarına göre, Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olma kararı aldı.
Milliyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Senad Ok'un "Aziz Yıldırım'ın sezon bittikten sonra açıklama yapmasını bekliyorduk ama bunu bu hafta içine çekebilir. Adaylığa hazırlandığını biliyoruz. Benim edindiğim izlenime göre derbi öncesi bir açıklama olabilir. Süre de çok azaldı, hazırlıklarını yapmak durumunda. Kendisi net ifade etmese de aday olmasını bekliyoruz" iddiası ardından bir muhabir daha Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olacağını duyurdu.
SportsDigitale'nin Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu da, sosyal medya hesabında "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı" ifadesini kullandı.