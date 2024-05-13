https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/acun-ilicalinin-sahibi-oldugu-hull-cityden-teknik-direktor-aciklamasi-guclu-bir-aday--1083762208.html
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yeni teknik direktör açıklaması: 'Güçlü bir aday'
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yeni teknik direktör açıklaması: 'Güçlü bir aday'
Sputnik Türkiye
Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'de Başkan Yardımcısı Tan Kesler, Tim Walter iddiaları hakkında, "Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T17:22+0300
2024-05-13T17:22+0300
2024-05-13T17:24+0300
spor
acun ılıcalı
futbol
hull city
teknik direktör
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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de Liam Rosenior ile yolların ayrılması ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Açıklama göre City'nin gündemindeki bir numaralı teknik direktör Tim Walter olarak öne çıkarken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve başkan yardımcısı Tan Kesler Walter ile görüşmelerde bulunduğu açıklandı. Bu görüşmelerle ilgili olarak Hull Live'a konuşan Tan Kesler, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday. O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da görev yaptığı süre boyunca takımın kimliğini değiştirdi. Oynadığı oyunla taraftarları stadyuma geri getirdi ve seyirci sayısını artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. Harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga II'de tecrübesi var ve Bayern Münih geçmişi var. İyi bir aday" ifadelerini kullandı.Son olarak Hamburg'da görev yapan Walter, şubat ayında Alman ekibindeki görevinden ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html
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acun ılıcalı, futbol, hull city, teknik direktör
acun ılıcalı, futbol, hull city, teknik direktör
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yeni teknik direktör açıklaması: 'Güçlü bir aday'
17:22 13.05.2024 (güncellendi: 17:24 13.05.2024)
Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'de Başkan Yardımcısı Tan Kesler, Tim Walter iddiaları hakkında, "Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de Liam Rosenior ile yolların ayrılması ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Açıklama göre City'nin gündemindeki bir numaralı teknik direktör Tim Walter olarak öne çıkarken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve başkan yardımcısı Tan Kesler Walter ile görüşmelerde bulunduğu açıklandı.
Bu görüşmelerle ilgili olarak Hull Live'a konuşan Tan Kesler, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday. O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da görev yaptığı süre boyunca takımın kimliğini değiştirdi. Oynadığı oyunla taraftarları stadyuma geri getirdi ve seyirci sayısını artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. Harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga II'de tecrübesi var ve Bayern Münih geçmişi var. İyi bir aday" ifadelerini kullandı.
Son olarak Hamburg'da görev yapan Walter, şubat ayında Alman ekibindeki görevinden ayrılmıştı.