https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rus-uzmanlardan-belousov-yorumu-ozel-askeri-harekatta-zafer-icin-onun-deneyimi-onemli-1083748682.html

Rus uzmanlardan 'Belousov' yorumu: 'Özel askeri harekatta zafer için onun deneyimi önemli'

Rus uzmanlardan 'Belousov' yorumu: 'Özel askeri harekatta zafer için onun deneyimi önemli'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Andrey Belousov'u yeni Savunma Bakanı olarak önermesi, Rus uzmanlar tarafından özel askeri harekatın gidişatı ve orduyla... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:34+0300

2024-05-13T11:34+0300

2024-05-13T11:34+0300

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rusya

rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

savunma bakanı

savunma sanayi

vladimir putin

şoygu

sergey şoygu

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Rus askeri uzman Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, Andrey Belousov'un geniş yelpazedeki en karmaşık ve acil sorunların çözümü için stratejik bakış açısına ve standart dışı yaklaşıma sahip olduğunu vurguladı.Korotçenko, Belousov'un bu özelliklerine özel askeri harekatta zafer için ihtiyaç duyulacağını belirtti.Rus uzman, "Dolayısıyla bu atama son derece başarılı olarak tanımlanabilecek olup bu, Rusya ile Batı arasındaki küresel cepheleşme koşullarında Rusya Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine pek çok fayda sağlayacak" dedi."Bu atama aynı zamanda devletin savunma için tahsis ettiği mali kaynakların kullanım verimliliğinin artırılmasını, devlet savunma siparişiyle ilgili konuların ve özel askeri harekat bölgesine modern silah ve askeri teçhizat tedarikinin optimize edilmesini mümkün kılacak" diye devam eden Korotçenko, Belousov'un bakanlıktaki iyi koordine edilmiş ekibin çalışmasını sürdürerek, harekatta zafere ulaşmaya yönelik çığır açıcı etkili fikirleri uygulamak için yapılması gereken tüm unsurların entegre edilmesini mümkün kılacağını vurguladı.'Savunma sanayisinin gelişmesine hizmet edecek'Duma Mülkiyet İşleri Komitesi Başkanı Sergey Gavrilov, Belousov'un savunma sanayisinin kalkınmasına hizmet edeceğini söyledi.Gavrilov, "Ülkemizde ekonominin organizatörü olarak büyük deneyime sahip olan Belousov, şüphesiz devletin tüm sektörlerinin koordinasyonu, savunma sanayisinin oluşumu ve geliştirilmesi, başta insansız sistemler, bilgi teknolojileri, havacılık ve gemi inşaatı alanı olmak üzere seri silah üretiminin organizasyonu için en iyi aday" ifadelerini kullandı.Gavrilov, Belousov'un ana görevinin kamu işletmelerini, özel sektörü ve bankaları planlı bir şekilde tek bir sistem dahilinde birbirine entegre etmek olacağını kaydetti.'Ordunun eğitim, destek ve tedarik sistemlerine büyük bir etkinlik kazandıracak'Duma Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov da, Belousov'un ordunun eğitim, destek ve tedarik sistemlerine büyük bir etkinlik kazandıracağını öngördü.Savunma Bakanlığı'nın eğitim, destek ve tedarik sistemlerinin daha etkin hale gelmesi için değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlatan Kartapolov, Belousov atamasının da bu amacı taşıdığının altını çizdi.Belousov'un yerli ürünlerin ve yeni inovasyonların geliştirilmesini desteklediğini bildiklerini söyleyen Kartapolov, yeni dönemde ordunun daha modern silahlarla donatılmasının bekleneceğini sözlerine ekledi.Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu aday göstermişti. Savunma Bakanlığı koltuğuna ise eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-savunma-bakanligindaki-degisikliklere-ukraynadan-ilk-tepki-kotu-haber-1083738661.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, savunma bakanı, savunma sanayi, vladimir putin, şoygu, sergey şoygu