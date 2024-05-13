https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/sampiyonluk-ihtimaline-bagli-fenerbahcede-aziz-yildirim-donemi-mi-geliyor-1083741595.html

'Şampiyonluk ihtimaline bağlı': Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi mi geliyor?

'Şampiyonluk ihtimaline bağlı': Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Dün oynanan maçta Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T08:53+0300

2024-05-13T08:53+0300

2024-05-13T08:53+0300

spor

fenerbahçe

aziz yıldırım

başkan

aday

başkan aday adayı

aday listesi

sadettin saran

ali koç

seçim

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri yükselmeye başladı. Son olarak Sadettin Saran'ın başkanlık yarışından çekilip Ali Koç'un yeniden aday olmasının ardından Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir girişim geldi.Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bittikten sonra adaylığını açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Listesini belirleyen Aziz Yıldırım'ın bir süredir de çalışmalarını yaptığı ve projelerini hazırladığı öğrenildi.Fenerbahçeli bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olmasına olumlu yaklaşırken diğer taraftan da istemeyenler bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/super-lig-tarihinde-bir-ilk-8-takimin-da-kume-dusme-ihtimali-var-1083739907.html

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