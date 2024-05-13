https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/sampiyonluk-ihtimaline-bagli-fenerbahcede-aziz-yildirim-donemi-mi-geliyor-1083741595.html
'Şampiyonluk ihtimaline bağlı': Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi mi geliyor?
'Şampiyonluk ihtimaline bağlı': Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Dün oynanan maçta Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T08:53+0300
2024-05-13T08:53+0300
2024-05-13T08:53+0300
spor
fenerbahçe
aziz yıldırım
başkan
aday
başkan aday adayı
aday listesi
sadettin saran
ali koç
seçim
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri yükselmeye başladı. Son olarak Sadettin Saran'ın başkanlık yarışından çekilip Ali Koç'un yeniden aday olmasının ardından Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir girişim geldi.Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bittikten sonra adaylığını açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Listesini belirleyen Aziz Yıldırım'ın bir süredir de çalışmalarını yaptığı ve projelerini hazırladığı öğrenildi.Fenerbahçeli bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olmasına olumlu yaklaşırken diğer taraftan da istemeyenler bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/super-lig-tarihinde-bir-ilk-8-takimin-da-kume-dusme-ihtimali-var-1083739907.html
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fenerbahçe, aziz yıldırım, başkan, aday, başkan aday adayı, aday listesi, sadettin saran, ali koç, seçim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyonluk
fenerbahçe, aziz yıldırım, başkan, aday, başkan aday adayı, aday listesi, sadettin saran, ali koç, seçim, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyonluk
'Şampiyonluk ihtimaline bağlı': Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi mi geliyor?
Dün oynanan maçta Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesiyle birlikte şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sadettin Saran'ın Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesinin ardından Aziz Yıldırım'dan hamle geldi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri yükselmeye başladı. Son olarak Sadettin Saran'ın başkanlık yarışından çekilip Ali Koç'un yeniden aday olmasının ardından Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir girişim geldi.
Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bittikten sonra adaylığını açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Listesini belirleyen Aziz Yıldırım'ın bir süredir de çalışmalarını yaptığı ve projelerini hazırladığı öğrenildi.
Fenerbahçeli bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olmasına olumlu yaklaşırken diğer taraftan da istemeyenler bulunuyor.