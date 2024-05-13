https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/super-lig-tarihinde-bir-ilk-8-takimin-da-kume-dusme-ihtimali-var-1083739907.html

Süper Lig tarihinde bir ilk: 8 takımın da küme düşme ihtimali var

Süper Lig tarihinde bir ilk: 8 takımın da küme düşme ihtimali var

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk potasında Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir rekabet içine girmişken, küme düşme hattında da ilginç gelişmeler... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T08:11+0300

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spor

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Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.Küme düşme hattında puan durumu12- Samsunspor: 42 puan13- Kayserispor: 41 puan14- Konyaspor: 40 puan15- Ankaragücü: 39 puan16- Gaziantep FK: 38 puan17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/turkiye-avrupa-tekvando-sampiyonasinda-birinci-oldu-toplam-16-madalya-1083738127.html

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