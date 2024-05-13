https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/super-lig-tarihinde-bir-ilk-8-takimin-da-kume-dusme-ihtimali-var-1083739907.html
Süper Lig tarihinde bir ilk: 8 takımın da küme düşme ihtimali var
Süper Lig tarihinde bir ilk: 8 takımın da küme düşme ihtimali var
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk potasında Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir rekabet içine girmişken, küme düşme hattında da ilginç gelişmeler... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T08:11+0300
2024-05-13T08:11+0300
2024-05-13T08:11+0300
spor
süper lig
türkiye
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff 1. lig
tff süper kupa
küme düşme
futbol
maç
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Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.Küme düşme hattında puan durumu12- Samsunspor: 42 puan13- Kayserispor: 41 puan14- Konyaspor: 40 puan15- Ankaragücü: 39 puan16- Gaziantep FK: 38 puan17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/turkiye-avrupa-tekvando-sampiyonasinda-birinci-oldu-toplam-16-madalya-1083738127.html
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süper lig, türkiye, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff 1. lig, tff süper kupa, küme düşme, futbol, maç, fikstür
süper lig, türkiye, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff 1. lig, tff süper kupa, küme düşme, futbol, maç, fikstür
Süper Lig tarihinde bir ilk: 8 takımın da küme düşme ihtimali var
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk potasında Fenerbahçe ile Galatasaray kıyasıya bir rekabet içine girmişken, küme düşme hattında da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ligin artık son 2 maçı kalmışken 8 takımın da küme düşme ihtimali bulunuyor.
Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.
Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.
8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.
Küme düşme hattında puan durumu
12- Samsunspor: 42 puan
13- Kayserispor: 41 puan
14- Konyaspor: 40 puan
15- Ankaragücü: 39 puan
16- Gaziantep FK: 38 puan
17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)
18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)
19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)
20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)