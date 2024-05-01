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Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından neden kuaföre gittiğini açıkladı
Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından neden kuaföre gittiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Evinde tedavisi devam eden Nihal... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.Ancak Nihal Candan’ın tahliye edilmesine ilişkin karar, soruşturmadaki müşteki avukatlarının tepkisini çekti.'Kuaföre moral olsun diye gittim'Tahliyesinin ardından kuaföre gitmesi eleştirilen Candan, Posta gazetesine konuştu ve sebebini şu şekilde açıkladı: 'Mama ile besleniyorum'Candan ayrıca sağlık sıkıntılarına ilişkin de, "Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladım. Bu elimde olan bir şey değildi. Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Ben 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum." dedi.'İnsanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız?''Oyuncu değilim kim sağlığını riske atar?''Eşim 2 ay destek oldu sonra yok oldu''Seçil Hanımın dikkatsizliği yüzünden elim yandı'
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nihal candan, bahar candan, kara para aklama, hapis, hapis cezası, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, anoreksiya
nihal candan, bahar candan, kara para aklama, hapis, hapis cezası, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, anoreksiya

Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından neden kuaföre gittiğini açıkladı

12:47 01.05.2024
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZCandan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
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Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Evinde tedavisi devam eden Nihal Candan kuaföre gitmesinin gerekçesini anlattı.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.
Ancak Nihal Candan’ın tahliye edilmesine ilişkin karar, soruşturmadaki müşteki avukatlarının tepkisini çekti.

'Kuaföre moral olsun diye gittim'

Tahliyesinin ardından kuaföre gitmesi eleştirilen Candan, Posta gazetesine konuştu ve sebebini şu şekilde açıkladı:
"Cezaevinde her günüm hastalık ve ızdıraplarla geçti. Bir kez olsun saçlarımı taramadım, elim varmadı. Ben, tahliye olur olmaz yine hastane acilindeydim ailemle, kuaförde değil. Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. Bu benim isteğim değildi. “Hadi hemen süsleneyim” diye düşünecek durumda olabilir miyim sizce? Bana moral olsun istediler."

'Mama ile besleniyorum'

Candan ayrıca sağlık sıkıntılarına ilişkin de, "Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladım. Bu elimde olan bir şey değildi. Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Ben 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum." dedi.

'İnsanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız?'

"Nihal ile Bahar, bizi dolandırdı diyen tek bir mağdur bile yok. İnsan hakları suçu işlendi. Ben fenomen değilim. Kardeşimin de bundan sonraki süreçte kariyer planı konusunda değişikliğe gideceğinden eminim. Herkes hata yapar da insanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız? Terörist değiliz ki biz."

'Oyuncu değilim kim sağlığını riske atar?'

"Ben, o kadar iyi bir oyuncu ya da tiyatrocu değilim. Kim sağlığını riske atar? Bu çok korkutucu, şeytanın aklına gelmez. Bu itham yargıya ve savcımıza ayıp. Beni boşuna tahliye etmedi."

'Eşim 2 ay destek oldu sonra yok oldu'

Evlendim, “Kocan seni aldatıyor” dediler, “Yalan evlilik” dediler. Her sabah bu yorumları arkadaşım dediğim kişiler, kendi programlarında yaptı. Sunucuların hepsi, spor ve sağlık merkezlerinde karşıma çıkan arkadaşlarım. Dışarıda da görüşemedim. Eşim, iki ay destek oldu. Sonra yok oldu. Suçlayamam. Mutlu bir evliliğim vardı, 1 yıl oldu. 6 ayı cezaevinde geçti. Oradan da bir darbe yedim.

'Seçil Hanımın dikkatsizliği yüzünden elim yandı'

"Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan?"

Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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