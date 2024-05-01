https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/nihal-candan-tahliye-edilmesinin-ardindan-neden-kuafore-gittigini-acikladi-1083358582.html

Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından neden kuaföre gittiğini açıkladı

Nihal Candan, tahliye edilmesinin ardından neden kuaföre gittiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Evinde tedavisi devam eden Nihal... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T12:47+0300

2024-05-01T12:47+0300

2024-05-01T12:47+0300

türkiye

nihal candan

bahar candan

kara para aklama

hapis

hapis cezası

tahliye

erken tahliye

şartlı tahliye

anoreksiya

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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kara para aklama soruşturması kapsamında 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Kardeşlerden Nihal Candan’ın cezaevinde anoreksiya olarak bilinen yemek yememe hastalığına yakalandığı ve 37 kiloya kadar düştüğü iddia edildi. Sağlık sorunları gerekçe gösterilen Nihal Candan geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.Ancak Nihal Candan’ın tahliye edilmesine ilişkin karar, soruşturmadaki müşteki avukatlarının tepkisini çekti.'Kuaföre moral olsun diye gittim'Tahliyesinin ardından kuaföre gitmesi eleştirilen Candan, Posta gazetesine konuştu ve sebebini şu şekilde açıkladı: 'Mama ile besleniyorum'Candan ayrıca sağlık sıkıntılarına ilişkin de, "Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladım. Bu elimde olan bir şey değildi. Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Ben 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hâlâ yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum." dedi.'İnsanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız?''Oyuncu değilim kim sağlığını riske atar?''Eşim 2 ay destek oldu sonra yok oldu''Seçil Hanımın dikkatsizliği yüzünden elim yandı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/37-kiloya-dustugu-icin-cezaevinden-cikarilmisti---kuafore-giden-nihal-candanin-tahliyesine-itiraz-1083322642.html

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Sputnik Türkiye

nihal candan, bahar candan, kara para aklama, hapis, hapis cezası, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, anoreksiya