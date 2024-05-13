https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusyanin-petrol-ve-dogalgaz-gelirlerinde-ciddi-artis-1083754548.html

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirlerinde ciddi artış

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirlerinde ciddi artış

Sputnik Türkiye

Rusya’nın petrol ve doğalgazdan elde ettiği bütçe gelirlerinin yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82.2 artarak 4.2 trilyon rubleye... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T13:37+0300

2024-05-13T13:37+0300

2024-05-13T13:37+0300

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Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin ocak-nisan dönemi bütçe gelir ve giderlerine ilişkin detaylara yer verildi.Buna göre, Rusya'nın bütçe gelirleri söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 50.1 artarak 11.7 trilyon rubleye, bütçe giderleri yüzde 21.5 artarak 13.2 trilyon rubleye yükseldi. Böylelikle ülke bütçesi 1.5 trilyon ruble açık verdi.Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yılın ilk 4 ayında yüzde 82.2 artarak 4.2 trilyon rubleye, petrol ve doğalgaz dışı gelirleri ise yüzde 36.8 artarak 7.5 trilyon rubleye yükseldi.Açıklamada, bütçe gelir ve giderlerine yönelik adımların 2025'te bütçe dengesini sağlamlaştıracağına işaret edilerek, orta vadede bütçe sistemindeki ve Rusya'nın makroekonomik ve finansal istikrarının destekleneceği vurgulandı.Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçılarından Rusya, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Batı'nın aldığı yaptırım kararlarına cevaben başta Çin olmak üzere Asya pazarına yoğunlaşmış ve büyük ölçekli anlaşmalar imzalamıştı.Rus enerji şirketleri de, Asya pazarına ihracat için ülkenin doğusundaki lojistik altyapı yatırımlarını son dönemde artırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/londra-rus-petrolune-uygulanan-tavan-fiyatin-etkisiz-oldugunu-bildirdi-1083325165.html

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