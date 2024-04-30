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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/londra-rus-petrolune-uygulanan-tavan-fiyatin-etkisiz-oldugunu-bildirdi-1083325165.html
Londra, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın etkisiz olduğunu bildirdi
Londra, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın etkisiz olduğunu bildirdi
Sputnik Türkiye
İngiliz Parlamentosu'nun internet sitesinde Uluslararası P&I Kulüpler Grubu (The International Group of P&I Clubs) adına yayınlanan bildiride, daha önce G7... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T16:21+0300
2024-04-30T16:31+0300
avrupa'da enerji krizi
g7
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avrupa birliği
tavan fiyat
ekonomik yaptırım
yaptırım
rusya
petrol ihracatı
petrol tankeri
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Deniz yolu taşımacılığında gemilere karşılıklı sigorta hizmeti veren 12 uluslararası birliği bir araya getiren, aynı zamanda okyanusa açılan gemiler tarafından taşınan tonajın yüzde 87'sine teminat sağlayan sigortacılar kulübü P&amp;I Clubs, kısıtlamaların getirilmesinin ardından yaklaşık 800 tankerin hizmetlerini kullanmayı bıraktığını tahmin ederken, açıklamada, “Hizmetleri reddeden daha fazla gemi ve ilgili hizmetler paralel ticarete girdikçe petrol fiyatı tavanı giderek uygulanamaz hale geliyor" denildi.Gruba göre bu durum G7 içerisinde faaliyet gösteren kuruluşlara katı kısıtlamalar ve uyum yükümlülükleri getiren bir rejimin uygulamaya konulmasının doğrudan bir sonucu olarak görülürken, Uluslararası P&amp;I Kulüpleri Grubu tarafından paylaşılan mesajda, “Kısıtlamaların ardından yaklaşık 800 tanker sigorta hizmetlerini kullanmayı bırakmış olup, bu durum aslında petrolde tavan fiyat mekanizmasının uygulanmasını ve etkinliğini azaltacaktır” ifadelerine yer verildi.Uluslararası haber ajansı Reuters, G7 ülkelerinin, Rusya'nın gelirlerini azaltırken petrol akışını sürdürmek için 2022 sonunda bu kısıtlamayı uygulamaya koyduğunu vurguladığı haberinde, ters tepen yaptırım sonrası deniz yoluyla enerji tedariklerinde gölge piyasanın oluştuğunu yazmıştı.Buna ek olarak Rusya kendi filosuna ve Batı kontrolü dışındaki gemilere yönelirken, Aleksandr Novak, Rusya’nın yaptırımlar sonrası kendi “petrol tedarik zincirini” oluşturacağını belirtmişti.Petrolde tavan fiyat uygulaması nedir?5 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'nın deniz yoluyla petrol sevkiyatına yönelik ambargosu yürürlüğe girmişti.G7 ülkeleri, AB ve Avustralya, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygularken, 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rusya'dan petrol ürünleri tedariki için de benzer kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.Sınırlar, petrol ürünlerinin kategorisine bağlı olarak varil başına 100 ve 45 dolar olarak belirlenirken, bu kısıtlamaların değiştirilmesi için tüm AB ülkelerinin ve G7 üyelerinin onayı gerekiyor.Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor.Şirketlerin bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.Tavan fiyat mekanizmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söylemişti.Söz konusu girişimleri “saçmalık” olarak nitelendiren Novak, “Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir” demişti.Rus Ural petrolünün ortalama varil fiyatı, 2023’te 62.99 dolardan işlem görürken, G7 ülkelerinin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde seyretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ingiliz-milletvekili-baldwinden-itiraf-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-ise-yaramiyor-1083291576.html
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g7, ab, avrupa birliği, tavan fiyat, ekonomik yaptırım, yaptırım, rusya, petrol ihracatı, petrol tankeri, sigorta, sigorta şirketi
g7, ab, avrupa birliği, tavan fiyat, ekonomik yaptırım, yaptırım, rusya, petrol ihracatı, petrol tankeri, sigorta, sigorta şirketi

Londra, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın etkisiz olduğunu bildirdi

16:21 30.04.2024 (güncellendi: 16:31 30.04.2024)
© AP Photo / Mark J. TerrillPetrol tankeri
Petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Mark J. Terrill
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İngiliz Parlamentosu'nun internet sitesinde Uluslararası P&I Kulüpler Grubu (The International Group of P&I Clubs) adına yayınlanan bildiride, daha önce G7 ülkeleri tarafından uygulanmaya başlanan Rus petrolüne tavan fiyat mekanizmasının etkisiz hale geldiği itirafında bulunuldu.
Deniz yolu taşımacılığında gemilere karşılıklı sigorta hizmeti veren 12 uluslararası birliği bir araya getiren, aynı zamanda okyanusa açılan gemiler tarafından taşınan tonajın yüzde 87'sine teminat sağlayan sigortacılar kulübü P&I Clubs, kısıtlamaların getirilmesinin ardından yaklaşık 800 tankerin hizmetlerini kullanmayı bıraktığını tahmin ederken, açıklamada, “Hizmetleri reddeden daha fazla gemi ve ilgili hizmetler paralel ticarete girdikçe petrol fiyatı tavanı giderek uygulanamaz hale geliyor" denildi.
Gruba göre bu durum G7 içerisinde faaliyet gösteren kuruluşlara katı kısıtlamalar ve uyum yükümlülükleri getiren bir rejimin uygulamaya konulmasının doğrudan bir sonucu olarak görülürken, Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu tarafından paylaşılan mesajda, “Kısıtlamaların ardından yaklaşık 800 tanker sigorta hizmetlerini kullanmayı bırakmış olup, bu durum aslında petrolde tavan fiyat mekanizmasının uygulanmasını ve etkinliğini azaltacaktır” ifadelerine yer verildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters, G7 ülkelerinin, Rusya'nın gelirlerini azaltırken petrol akışını sürdürmek için 2022 sonunda bu kısıtlamayı uygulamaya koyduğunu vurguladığı haberinde, ters tepen yaptırım sonrası deniz yoluyla enerji tedariklerinde gölge piyasanın oluştuğunu yazmıştı.
Buna ek olarak Rusya kendi filosuna ve Batı kontrolü dışındaki gemilere yönelirken, Aleksandr Novak, Rusya’nın yaptırımlar sonrası kendi “petrol tedarik zincirini” oluşturacağını belirtmişti.

Petrolde tavan fiyat uygulaması nedir?

5 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'nın deniz yoluyla petrol sevkiyatına yönelik ambargosu yürürlüğe girmişti.
G7 ülkeleri, AB ve Avustralya, deniz yoluyla tedarik edilen Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygularken, 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rusya'dan petrol ürünleri tedariki için de benzer kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.
Sınırlar, petrol ürünlerinin kategorisine bağlı olarak varil başına 100 ve 45 dolar olarak belirlenirken, bu kısıtlamaların değiştirilmesi için tüm AB ülkelerinin ve G7 üyelerinin onayı gerekiyor.
Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor.
Şirketlerin bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.
Tavan fiyat mekanizmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söylemişti.
Söz konusu girişimleri “saçmalık” olarak nitelendiren Novak, “Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir” demişti.
Rus Ural petrolünün ortalama varil fiyatı, 2023’te 62.99 dolardan işlem görürken, G7 ülkelerinin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerinde seyretti.
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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