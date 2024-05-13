https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirisina-tepki-vermeyen-abdyi-kinadi-1083752475.html
Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepki vermeyen ABD’yi kınadı
Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepki vermeyen ABD’yi kınadı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Anatoliy Antonov, Belgorod’a yönelik saldırılara ABD’nin tepki vermemesinin, Ukrayna yönetimini haklı çıkarma çabasından... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T12:48+0300
2024-05-13T12:48+0300
2024-05-13T12:48+0300
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ABD yönetiminin, Ukrayna ordusunun dün Belgorod şehrine yönelik düzenlediği ve 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermemesini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov şöyle konuştu:Bağımsız olduğu iddia edilen medyanın bile Ukraynalı nazilerin Batı yapımı silah kullanarak son bir günde en az 10 defa Belgorod’a saldırdığını görmezden geldiğine dikkat çeken Antonov, Ukrayna’nın ABD’den aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanmama yönünde verdiği garantinin “beş para etmez” olduğunu kaydetti.Kiev rejimine haddini bildirmek istemeyen ABD liderliğindeki Batı’nın uyguladığı politikanın iyi sonuçlara yol açmayacağını kaydeden Rus diplomat, teröristleri korumanın “korkunç ve insanlık dışı” olduğunu kaydederek tek çıkış yolunun Rus ordusunun operasyonu güçlendirmesi olduğunu söyledi.Antonov, “Askeri tehdidi Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştırmak lazım. Söz konusu ulusal güvenliğimiz olduğunda hiçbir taviz kabul edilemez” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/belgoroda-ukrayna-ordusunca-duzenlenen-saldirilarda-can-kaybi-19a-yukseldi-1083741904.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, rusya, washington dc, rusya'nın washington büyükelçiliği, anatoliy antonov
ukrayna, ukrayna ordusu, abd, rusya, washington dc, rusya'nın washington büyükelçiliği, anatoliy antonov
Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepki vermeyen ABD’yi kınadı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Anatoliy Antonov, Belgorod’a yönelik saldırılara ABD’nin tepki vermemesinin, Ukrayna yönetimini haklı çıkarma çabasından kaynaklandığını belirtti.
ABD yönetiminin, Ukrayna ordusunun dün Belgorod şehrine yönelik düzenlediği ve 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermemesini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov şöyle konuştu:
Amerikalı yetkililerin, Ukrayna ordusunun sivil mahallelerine yönelik ölümcül saldıra tepkisi, daha doğrusu taziye mesajına ilişkin bir imada bile bulunmaması çok manidar. Bu, Washington’un Kiev’deki kuklalarını işledikleri suçların sorumluluğundan kurtarmak için her şey yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Bağımsız olduğu iddia edilen medyanın bile Ukraynalı nazilerin Batı yapımı silah kullanarak son bir günde en az 10 defa Belgorod’a saldırdığını görmezden geldiğine dikkat çeken Antonov, Ukrayna’nın ABD’den aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanmama yönünde verdiği garantinin “beş para etmez” olduğunu kaydetti.
Kiev rejimine haddini bildirmek istemeyen ABD liderliğindeki Batı’nın uyguladığı politikanın iyi sonuçlara yol açmayacağını kaydeden Rus diplomat, teröristleri korumanın “korkunç ve insanlık dışı” olduğunu kaydederek tek çıkış yolunun Rus ordusunun operasyonu güçlendirmesi olduğunu söyledi.
Antonov, “Askeri tehdidi Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştırmak lazım. Söz konusu ulusal güvenliğimiz olduğunda hiçbir taviz kabul edilemez” diye ekledi.