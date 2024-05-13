https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirisina-tepki-vermeyen-abdyi-kinadi-1083752475.html

Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepki vermeyen ABD’yi kınadı

Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına tepki vermeyen ABD’yi kınadı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Anatoliy Antonov, Belgorod’a yönelik saldırılara ABD’nin tepki vermemesinin, Ukrayna yönetimini haklı çıkarma çabasından... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T12:48+0300

2024-05-13T12:48+0300

2024-05-13T12:48+0300

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ABD yönetiminin, Ukrayna ordusunun dün Belgorod şehrine yönelik düzenlediği ve 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermemesini değerlendiren Rus Büyükelçi Antonov şöyle konuştu:Bağımsız olduğu iddia edilen medyanın bile Ukraynalı nazilerin Batı yapımı silah kullanarak son bir günde en az 10 defa Belgorod’a saldırdığını görmezden geldiğine dikkat çeken Antonov, Ukrayna’nın ABD’den aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanmama yönünde verdiği garantinin “beş para etmez” olduğunu kaydetti.Kiev rejimine haddini bildirmek istemeyen ABD liderliğindeki Batı’nın uyguladığı politikanın iyi sonuçlara yol açmayacağını kaydeden Rus diplomat, teröristleri korumanın “korkunç ve insanlık dışı” olduğunu kaydederek tek çıkış yolunun Rus ordusunun operasyonu güçlendirmesi olduğunu söyledi.Antonov, “Askeri tehdidi Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştırmak lazım. Söz konusu ulusal güvenliğimiz olduğunda hiçbir taviz kabul edilemez” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/belgoroda-ukrayna-ordusunca-duzenlenen-saldirilarda-can-kaybi-19a-yukseldi-1083741904.html

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