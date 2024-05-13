https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-savunma-bakanligindaki-degisikliklere-ukraynadan-ilk-tepki-kotu-haber-1083738661.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliklere Ukrayna’dan ilk tepki: Kötü haber

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliklere Ukrayna’dan ilk tepki: Kötü haber

Sputnik Türkiye

Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı görevine atanması önerisine Kiev’in ilk tepkisi, bunun ‘Rus askeri-sanayi sektörünün dinamiklerinde keskin bir artışa... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T00:50+0300

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Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuş, Belousov’un Rusya Savunma Bakanı görevine atanması önerisini Ukrayna için ‘kötü haber’ olarak nitelendirdi.Kuş Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bizim için çok kötü bir haber, zira bizde bakanlık görevlerinde Belousov'un politikalarına zıt olan, savaş sırasında kaba liberalizm gündemli kişiler bulunuyor. Sonuçları kendiniz değerlendirebilirsiniz” açıklamasında bulundu.Şimdi ‘her şeyin Rus askeri-sanayi sektörünün dinamiklerinde keskin bir artışa ve Rusya’daki askeri üretimin artmasına işaret ettiğine’ dikkat çeken Kuş, Belousov’un ‘Rusya ekonomisinin büyüme modelinin oluşturulmasında, derin yapısal dönüşümlerde ve yaptırımlara uyum sağlanmasında’ rol oynadığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/putinden-yeni-hukumet-icin-atama-onerileri-1083736458.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, atama, ukrayna, kiev, tepki