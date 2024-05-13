https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/putinin-belousov-onerisi-kievde-telasa-neden-oldu-1083759544.html

Putin’in Belousov önerisi Kiev'de telaşa neden oldu

Putin’in Belousov önerisi Kiev'de telaşa neden oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Andrey Belousov'u yeni Savunma Bakanı olarak önermesi, Batı basınında manşetlerde yer alırken, bu hamlenin Ukrayna’da da... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T15:36+0300

2024-05-13T15:36+0300

2024-05-13T15:59+0300

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vladimir putin

andrey belousov

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sergey şoygu

savunma sanayi

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Ukrayna’da Batkivşina Partisi'nden Milletvekili Aleksey Kuçerenko, daha önce ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Andrey Belousov’un yeni savunma bakanı olarak atanmasının Kiev için trajik göründüğünü belirtirken, Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuş’un, Belousov’u Kiev için ‘kötü haber’ olarak nitelendirdiği sosyal medya paylaşımını değerlendiren Kuçerenko, “Aleksey Kuş’a bu derin analiz için teşekkürler. Bu gerçekten de trajik görünüyor” ifadesini kullandı.Daha önce Ukraynalı ekonomist Aleksey Kuş, Belousov’un ‘Rus askeri-sanayi sektörünün dinamiklerinde keskin bir artışa ve Rusya’daki askeri üretimin artmasına’ yol açacağını ifade etmişti.Kuş, Belousov için, “Rus ekonomisi için bir büyüme modeli yaratılmasında, derin yapısal dönüşümlerde ve yaptırımlara uyum sağlanmasında rol oynayan Belousov, şimdi ‘savunma sanayinin üretimi artırmaya doğru gittiği’ bu dönemde rol alacak” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine getirdiği Sergey Şoygu’dan boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna eski başbakan yardımcısı Andrey Belousov’u önermişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliğin Putin’in bir sivili atama gerekliliğine ilişkin kararı ile ilgili olduğunu belirterek, “Bakanlık yeniliklere ve ileri fikirlere açık olmalı” demişti. Peskov ayrıca kolluk kuvvetlerinin ekonomisini ülke ekonomisine, ülke dinamiklerine uygun hale getirmenin çok önemli olduğunu kaydetmişti.Çinli uzman: Belousov'un Savunma Bakanlığı'nın başına getirilmesi, Rusya’nın politikasında yeni bir yönelimin göstergesiPutin’in Belousov kararıyla ilgili Sputnik’e konuşan Uluslararası siyaset uzmanı Ma Youjun, bir ekonomist olan Andrey Belousov’un bakan olarak cephede ve cephe gerisindeki çalışmaları daha iyi koordine edebileceğini vurgularken, bunun da çatışmada zafer kazanılmasına yardımcı olacağının altını çizdi.Rusya'nın Ukrayna çatışmasının neden olduğu ekonomik kayıpları ortadan kaldırması ya da en azından azaltması gerektiğine dikkat çeken uzman, “Bu nedenle yeni savunma bakanı olarak bir ekonomisti atamak, Vladimir Putin'in beşinci dönemi için çok önemli bir seçim. Gelecekte zafere ulaşmak için aralarında ana faktörün ekonomik olduğu karmaşık hususlar dikkate alınmalı. Bu da Savunma Bakanlığı'nın başındaki kişinin çalışmalarının odağının buna göre değişmesi ve ekonomiye yönelmesi gerektiği anlamına geliyor” diye konuştu.Batı Putin’in Belousov kararını nasıl görüyor?Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu kararını “seçkinleri şaşırtan değişiklik” olarak tanımlayan uluslararası haber ajansı Reuters, bu kararın, Putin'in Ukrayna'daki çatışmalarda çabalarını iki katına çıkardığını ve Rusya ekonomisinin büyük bölümünü savaşmak için kullanmak istediğini gösterdiğini vurguladı.Bloomberg, Rus ordusunun kendisini temsil edebilecek yeni bir yüze ihtiyacı olduğuna dikkat çektiği haberinde, “Bu ihtiyaç, Şoygu'nun yardımcılarından olan eski Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un adının karıştığı yolsuzluk skandalının ardından acil bir hal aldı” ifadesine yer verdi.Polonyalı siyasi haber kanalı Rzeczpospolita ise profesyonel bir ekonomist olan Belousov'un temel görevinin, kesinlikle savunma sektörüne tahsis edilen kaynakları daha iyi kullanmak olacağına değindi.New York Times, haberinde, Putin’in kabine değişikliklerine nadiren başvurduğunu anımsatırken, "Ancak bu aceleci değişiklikler Rusya'nın Ukrayna'da iki yılı aşkın süredir devam eden savaşında bir dönüm noktası olabilir” diye yazdı.Financial Times, Belousov'un Rusya'nın yeni savunma bakanı olmasıyla işlerin farklı yürüyeceğini öne sürerken, haberinde, “Belousov ‘kesinlikle’ yolsuzluğa bulaşmamış biri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in on yıllardır tanıdığı çok dürüst bir işkolik ve teknokrat. Savunma Bakanlığı onunla çok farklı olacak” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rus-uzmanlardan-belousov-yorumu-ozel-askeri-harekatta-zafer-icin-onun-deneyimi-onemli-1083748682.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, hükümet, vladimir putin, andrey belousov, ekonomi, ekonomist, sergey şoygu, savunma sanayi, ukrayna, ukrayna krizi