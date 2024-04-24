https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/chpden-arapca-tabelalari-kaldirmasina-iliskin-aciklama-1083110240.html

CHP'den Arapça tabelaların kaldırılmasına ilişkin açıklama

CHP'den Arapça tabelaların kaldırılmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Özgür Özel ile görüştüğünü aktaran gazeteci Şaban Sevinç, "Arapça tabelalar sökülmeyecek. Ancak genel olarak CHP’li belediyeler Türkçe ve Arapça ayırmadan... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T16:07+0300

2024-04-24T16:07+0300

2024-04-24T16:27+0300

politika

şaban sevinç

chp

arapça

arapça tabela

özgür özel

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CHP Arapça tabelalara ilişkin kararını verdi.'Arapça tabelalar sökülmeyecek'Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Şaban Sevinç, "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ile görüştüm. Gündemdeki konulara ilişkin genel durum şöyle" dedi ve Arapça tabelalara ilişkin parti duruşunu şu şekilde izah etti:Erdoğan-Özel görüşmesiGazeteci Sevinç, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin 2-3 Mayıs tarihlerini işaret etti ayrıca "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüz hafta Salı günü (30 Nisan) Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret edecek" dedi.CHP'nin sığınmacılar politikası: Entegrasyon politikası yokSevinç, sığınmacılar konusunda ise CHP'nin tavrını şu sözlerle ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ile-tbmm-resepsiyonunda-bir-araya-geldi-1083074668.html

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