CHP'den Arapça tabelaların kaldırılmasına ilişkin açıklama
16:07 24.04.2024 (güncellendi: 16:27 24.04.2024)
© AA / Ahmet Serdar EserCHP Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Özgür Özel ile görüştüğünü aktaran gazeteci Şaban Sevinç, "Arapça tabelalar sökülmeyecek. Ancak genel olarak CHP’li belediyeler Türkçe ve Arapça ayırmadan tabela kirliliğine yol açan durumlara müdahale edecek." dedi.
CHP Arapça tabelalara ilişkin kararını verdi.
'Arapça tabelalar sökülmeyecek'
Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Şaban Sevinç, "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ile görüştüm. Gündemdeki konulara ilişkin genel durum şöyle" dedi ve Arapça tabelalara ilişkin parti duruşunu şu şekilde izah etti:
"Arapça tabelalar sökülmeyecek. Ancak genel olarak CHP’li belediyeler Türkçe ve Arapça ayırmadan tabela kirliliğine yol açan durumlara müdahale edecek."
CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ile görüştüm. Gündemdeki konulara ilişkin genel durum şöyle:— Şaban Sevinç (@sabansevinc2) April 23, 2024
-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme gelecek hafta sonuna (2-3 Mayıs gibi) doğru olacak.
-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüz hafta Salı günü (30 Nisan) Özgür Özel’i TBMM’deki…
Erdoğan-Özel görüşmesi
Gazeteci Sevinç, Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin 2-3 Mayıs tarihlerini işaret etti ayrıca "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüz hafta Salı günü (30 Nisan) Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret edecek" dedi.
CHP'nin sığınmacılar politikası: Entegrasyon politikası yok
Sevinç, sığınmacılar konusunda ise CHP'nin tavrını şu sözlerle ifade etti:
CHP’nin sığınmacılar politikası ülkelerine geri gönderilmeleri. Entegrasyon politikası yok.