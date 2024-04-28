https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/nbade-lebronlu-lakers-tutunmaya-calisiyor-nuggetsi-ilk-defa-yendi-seri-3-1-oldu-1083231083.html

NBA'de LeBronlu Lakers tutunmaya çalışıyor: Nuggets'ı ilk defa yendi, seri 3-1 oldu

NBA'de LeBronlu Lakers tutunmaya çalışıyor: Nuggets'ı ilk defa yendi, seri 3-1 oldu

Sputnik Türkiye

NBA'de play-off heyecanı devam ederken Lakers, Nuggets'a karşı ilk defa galibiyet alarak seride şimdilik tutunmayı başardı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T12:30+0300

2024-04-28T12:30+0300

2024-04-28T12:33+0300

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Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Denver Nuggets'ı 119-108 mağlup ederek Nuggets'a karşı ilk galibiyetini aldı. LeBron James'in 30 sayı, Anthony Davis'in 25 sayı ve 23 ribaunt ile öne çıktığı maçta Lakers, seride tutunmaya çalışıyor. Lakers'ın galibiyetinde LeBron James ve Anthony Davis'in yanı sıra D'Angelo Russell ve Austin Reaves'in etkili performansı da dikkat çekti.Diğer bir maçta, Orlando Magic evinde Cleveland Cavaliers'ı 112-89 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Franz Wagner'ın 34 sayı ve 13 ribauntluk performansıyla öne çıkan Magic, seride dengeyi sağladı.Boston Celtics ise Miami Heat'i deplasmanda 104-84 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın etkili performanslarıyla öne çıkan Celtics, Heat'i play-offlar'da yenerek avantajı ele geçirdi.Batı Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 106-85 yenerek seriyi 3-0 yaptı. Shai Gilgeous-Alexander ve Jalen Williams'ın liderliğindeki Thunder, serideki üstünlüğünü perçinledi.

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lebron james, nba, la lakers, los angeles lakers, denver nuggets, abd, basketbol, play-off