https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/mitten-irakta-nokta-operasyon-sedat-aksu-etkisiz-hale-getirildi-1083747909.html
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sedat Aksu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sedat Aksu etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen Sedat Aksu'nun, terör örgütünün konsey... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T11:26+0300
2024-05-13T11:26+0300
2024-05-13T13:08+0300
türkiye
terör
mit
mit
irak
türkiye
irak
operasyon
şevger çiya
pkk
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083747751_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_379ead94fcd82fc945bb45032701b037.jpg
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mit-baskani-kalin-hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-ile-gorustu-1083734959.html
türkiye
irak
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083747751_57:0:552:371_1920x0_80_0_0_2a5b857c30fd7ae675b9a421244805b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şevger çiya
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sedat Aksu etkisiz hale getirildi
11:26 13.05.2024 (güncellendi: 13:08 13.05.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen Sedat Aksu'nun, terör örgütünün konsey yöneticisi olduğu belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.
Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.
Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.