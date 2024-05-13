https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/mitten-irakta-nokta-operasyon-sedat-aksu-etkisiz-hale-getirildi-1083747909.html

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen Sedat Aksu'nun, terör örgütünün konsey... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:26+0300

2024-05-13T11:26+0300

2024-05-13T13:08+0300

türkiye

terör

mit

mit

irak

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şevger çiya

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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