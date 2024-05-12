https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mit-baskani-kalin-hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-ile-gorustu-1083734959.html
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Sputnik Türkiye
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Doha'da görüşme gerçekleştirdi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T18:32+0300
2024-05-12T18:32+0300
2024-05-12T19:01+0300
ibrahim kalın
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Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi. Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/israil-ordusu-bati-seriadaki-baskinlarini-surduruyor-1083732787.html
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ibrahim kalın, ismail heniyye, son dakika, israil, israil-filistin, hamas
ibrahim kalın, ismail heniyye, son dakika, israil, israil-filistin, hamas
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
18:32 12.05.2024 (güncellendi: 19:01 12.05.2024)
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Doha'da görüşme gerçekleştirdi.
Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.