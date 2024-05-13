https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/merkez-bankasi-30-ton-aldi-dunyada-ilk-sirada-1083758829.html
Merkez Bankası 30 ton aldı: Dünyada ilk sırada
Merkez Bankası 30 ton aldı: Dünyada ilk sırada
Sputnik Türkiye
Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T15:17+0300
2024-05-13T15:17+0300
2024-05-13T15:17+0300
ekonomi
merkez bankası
altın
dünya altın konseyi
mehmet şimşek
dolar
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Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.Dünya Altın Konseyi’ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti.Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kamuda-tasarruf-paketi-aciklaniyor-1083742806.html
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merkez bankası,merkez bankası altın,merkez bankası altın
Merkez Bankası 30 ton aldı: Dünyada ilk sırada
Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.
Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.
Dünya Altın Konseyi’ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.
Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti.
Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.