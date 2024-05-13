https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/merkez-bankasi-30-ton-aldi-dunyada-ilk-sirada-1083758829.html

Merkez Bankası 30 ton aldı: Dünyada ilk sırada

Merkez Bankası 30 ton aldı: Dünyada ilk sırada

Sputnik Türkiye

Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T15:17+0300

2024-05-13T15:17+0300

2024-05-13T15:17+0300

ekonomi

merkez bankası

altın

dünya altın konseyi

mehmet şimşek

dolar

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Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.Dünya Altın Konseyi’ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti.Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.

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