https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/lubnanli-askeri-uzman-belousovun-atanmasi-rusyanin-askeri-uretimi-artirma-arzusunu-gosteriyor-1083765992.html

Lübnanlı askeri uzman: Belousov’un atanması Rusya’nın askeri üretimi artırma arzusunu gösteriyor

Lübnanlı askeri uzman: Belousov’un atanması Rusya’nın askeri üretimi artırma arzusunu gösteriyor

Sputnik Türkiye

Lübnanlı askeri uzman, Tümgeneral Akram Sarivi, Andrey Belousov’un Savunma Bakanı görevine atanmasının Rusya’nın askeri üretimi artırma ve savunma sektörü ile... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T19:16+0300

2024-05-13T19:16+0300

2024-05-13T19:38+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

sergey şoygu

atama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083765278_0:61:690:449_1920x0_80_0_0_230a7c1bdd9b54f6eec323e5e3f93ad8.png

Tümgeneral Sarivi, Sputnik’e demecinde Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı görevine atanmasını yorumladı.Sarivi, “Belousov’un atanması, Rusya’nın askeri üretimi artırma ve savunma sektörü ile güvenlik güçlerine yenilikçi çözümler getirme arzusunun bir göstergesi olabilir. Sonuçta biz ekonomik bileşenin, özellikle Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehditlerle karşı karşıya olduğu mevcut koşullarda çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle Savunma Bakanlığı’nda üst düzey pozisyona bir ekonomistin atanması bu kadar gerekli” diye konuştu.Görev değişikliklerinin Rusya Federasyonu’nun askeri doktrini üzerinde önemli bir etkisi olmayacağına dikkat çeken Sarivi, “(Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey) Şoygu’nun yeni görevi herhangi bir özel eğilime işaret etmiyor, zira Şoygu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in ekibindeki güvenilir kişilerden biridir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/savunma-bakani-gorevine-onerilen-belousov-orduda-yapmayi-planladigi-degisiklikleri-acikladi-1083761908.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, sergey şoygu, atama