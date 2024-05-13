https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/lubnanli-askeri-uzman-belousovun-atanmasi-rusyanin-askeri-uretimi-artirma-arzusunu-gosteriyor-1083765992.html
Lübnanlı askeri uzman: Belousov’un atanması Rusya’nın askeri üretimi artırma arzusunu gösteriyor
Lübnanlı askeri uzman: Belousov’un atanması Rusya’nın askeri üretimi artırma arzusunu gösteriyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı askeri uzman, Tümgeneral Akram Sarivi, Andrey Belousov’un Savunma Bakanı görevine atanmasının Rusya’nın askeri üretimi artırma ve savunma sektörü ile... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T19:16+0300
2024-05-13T19:16+0300
2024-05-13T19:38+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
sergey şoygu
atama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083765278_0:61:690:449_1920x0_80_0_0_230a7c1bdd9b54f6eec323e5e3f93ad8.png
Tümgeneral Sarivi, Sputnik’e demecinde Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı görevine atanmasını yorumladı.Sarivi, “Belousov’un atanması, Rusya’nın askeri üretimi artırma ve savunma sektörü ile güvenlik güçlerine yenilikçi çözümler getirme arzusunun bir göstergesi olabilir. Sonuçta biz ekonomik bileşenin, özellikle Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehditlerle karşı karşıya olduğu mevcut koşullarda çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle Savunma Bakanlığı’nda üst düzey pozisyona bir ekonomistin atanması bu kadar gerekli” diye konuştu.Görev değişikliklerinin Rusya Federasyonu’nun askeri doktrini üzerinde önemli bir etkisi olmayacağına dikkat çeken Sarivi, “(Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey) Şoygu’nun yeni görevi herhangi bir özel eğilime işaret etmiyor, zira Şoygu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in ekibindeki güvenilir kişilerden biridir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/savunma-bakani-gorevine-onerilen-belousov-orduda-yapmayi-planladigi-degisiklikleri-acikladi-1083761908.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083765278_7:0:684:508_1920x0_80_0_0_d75dc6cd433269e524402dd824619175.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, sergey şoygu, atama
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, sergey şoygu, atama
Lübnanlı askeri uzman: Belousov’un atanması Rusya’nın askeri üretimi artırma arzusunu gösteriyor
19:16 13.05.2024 (güncellendi: 19:38 13.05.2024)
Lübnanlı askeri uzman, Tümgeneral Akram Sarivi, Andrey Belousov’un Savunma Bakanı görevine atanmasının Rusya’nın askeri üretimi artırma ve savunma sektörü ile güvenlik güçlerine yenilikçi çözümler getirme arzusunun göstergesi olabileceğini belirtti.
Tümgeneral Sarivi, Sputnik’e demecinde Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı görevine atanmasını yorumladı.
Sarivi, “Belousov’un atanması, Rusya’nın askeri üretimi artırma ve savunma sektörü ile güvenlik güçlerine yenilikçi çözümler getirme arzusunun bir göstergesi olabilir. Sonuçta biz ekonomik bileşenin, özellikle Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan tehditlerle karşı karşıya olduğu mevcut koşullarda çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle Savunma Bakanlığı’nda üst düzey pozisyona bir ekonomistin atanması bu kadar gerekli” diye konuştu.
Görev değişikliklerinin Rusya Federasyonu’nun askeri doktrini üzerinde önemli bir etkisi olmayacağına dikkat çeken Sarivi, “(Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey) Şoygu’nun yeni görevi herhangi bir özel eğilime işaret etmiyor, zira Şoygu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in ekibindeki güvenilir kişilerden biridir” ifadelerini kullandı.