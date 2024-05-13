İzmir Belediye Başkanı Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret: 'İletişimimiz kalıcı ve daim olsun'

"Bu dönemde de zaten bütün Türkiye'de bir şekilde açık ve belli olmayan örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Bazı alanlarda her zaman birbirimize destek oluyoruz. Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti. Birlikte bir arada çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizlerin yerel yönetimler tecrübesi çok fazla var. Ne yazık ki batıda yok. CHP'nin batıda çok ciddi bir deneyimi, tecrübesi ve başarısı var. Bizim de Kürt illerinde ciddi bir başarımız var. Bu deneyimleri ortaklaştırırsak bir arada birtakım şeyleri yapabilirsek çok mutlu olacağız diye düşünüyorum."