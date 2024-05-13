https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/chpden-tasarruf-paketine-tepki-asil-hedef-chpli-belediyeleri-is-yapamaz-hale-getirmek-1083761071.html
CHP'den tasarruf paketine tepki: 'Asıl hedef CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
CHP'den tasarruf paketine tepki: 'Asıl hedef CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Sputnik Türkiye
CHP'li Deniz Yücel, Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketine tepki gösterdi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T16:30+0300
2024-05-13T16:30+0300
2024-05-13T16:30+0300
politika
chp
ak parti
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
deniz yücel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077352573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1c78115150d954a36e992eb73b54ddc.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenledikleri basın toplantısıyla 'kamuda tasarruf ve verimlilik paketini' açıkladı. Pakete ilişkin CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı" ifadesini kullanan Yücel şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ozgur-ozelden-arapca-tabelalarin-kaldirilmasina-iliskin-aciklama-1083759933.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077352573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0a96b51495fe4b2b7179bbb9903c443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, ak parti, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, deniz yücel
chp, ak parti, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, deniz yücel
CHP'den tasarruf paketine tepki: 'Asıl hedef CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
CHP'li Deniz Yücel, Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenledikleri basın toplantısıyla 'kamuda tasarruf ve verimlilik paketini' açıkladı. Pakete ilişkin CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı" ifadesini kullanan Yücel şunları kaydetti:
"Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"