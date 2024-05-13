https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/chpden-tasarruf-paketine-tepki-asil-hedef-chpli-belediyeleri-is-yapamaz-hale-getirmek-1083761071.html

CHP'den tasarruf paketine tepki: 'Asıl hedef CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

CHP'den tasarruf paketine tepki: 'Asıl hedef CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Sputnik Türkiye

CHP'li Deniz Yücel, Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketine tepki gösterdi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T16:30+0300

2024-05-13T16:30+0300

2024-05-13T16:30+0300

politika

chp

ak parti

tasarruf

tasarruf tedbirleri

tasarruf paketi

cevdet yılmaz

mehmet şimşek

deniz yücel

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenledikleri basın toplantısıyla 'kamuda tasarruf ve verimlilik paketini' açıkladı. Pakete ilişkin CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı" ifadesini kullanan Yücel şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

chp, ak parti, tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, deniz yücel