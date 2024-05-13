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İBB Meclisi'nde 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi
İBB Meclisi'nde 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T21:30+0300
2024-05-13T21:31+0300
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İBB Meclisi mayıs ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi ve AK Partili Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verdi.Bu soru önergesini bir anne hassasiyetiyle hazırladığını ifade eden Aktaa, "Çünkü biz Menekşe Sahil Parkı'nda açılan o çukurda sadece bir evladımızı kaybetmedik. Ardından günbegün yakından şahit olduğumuz ilgisizlik, fail saptırma, acılı anne ve aileye karşı sosyal medyada yayılan söylem diliyle anneler olarak vicdanlarımız yaralandı, çünkü vefat eden yavrumuz Eda Nur'un annesi yerinde bugün herhangi birimiz olabilirdik" diye konuştu.İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun göz göre göre hayatını kaybettiğini kaydeden Aktaa, şunları söyledi:'Eda Nur'un kimliği yoktu'CHP'li Meclis Üyesi Elmas Arus ise Eda Nur Gezer'in ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumundan bahsederek, "Eda Nur'un kimliği yoktu. Eda Nur, 3 kardeşti, üçünün de kimliği yoktu. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine, kaymakamlıklara, valiliklere onlarca kez kimlik için başvurularda bulunmuş fakat Eda Nur yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Biraz önce sonucunu bahsettiğiniz şeye Eda Nur'un ölümüne sebep oldu" diye konuştu.Eda Nur'un kimliği olmadığı için annenin 2,5 aydır çocuğundan ayrı ve kampta olduğunu söyleyen Arus, Eda Nur'un iki gündür parkta yaşadığını ve okulda olması gereken çocuğun neden parkta olduğunun niçin sorulmadığına değindi.Arus'un Eda Nur'un kimliği olmadığı sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "O gün o gölete düşen Eda Nur'un kimliği değildi, o küçücük bedeniydi" dedi.
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ibb, park, küçükçekmece, ibb meclisi

İBB Meclisi'nde 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi

21:30 13.05.2024 (güncellendi: 21:31 13.05.2024)
© AA / Alper Korkmaz Küçükçekmece'de kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
 Küçükçekmece'de kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© AA / Alper Korkmaz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi.
İBB Meclisi mayıs ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi ve AK Partili Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verdi.
Bu soru önergesini bir anne hassasiyetiyle hazırladığını ifade eden Aktaa, "Çünkü biz Menekşe Sahil Parkı'nda açılan o çukurda sadece bir evladımızı kaybetmedik. Ardından günbegün yakından şahit olduğumuz ilgisizlik, fail saptırma, acılı anne ve aileye karşı sosyal medyada yayılan söylem diliyle anneler olarak vicdanlarımız yaralandı, çünkü vefat eden yavrumuz Eda Nur'un annesi yerinde bugün herhangi birimiz olabilirdik" diye konuştu.
İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun göz göre göre hayatını kaybettiğini kaydeden Aktaa, şunları söyledi:
"İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşen Eda Nur, eğer çok basit önlemler alınsaydı bugün hayatta olabilirdi. Ardından acı olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB İştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ali Sukas ise ancak 6 Mayıs günü teslim olmuş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Evladını kaybetmiş aile acılar içindeyken İBB Başkanı ya da yöneticilerinden 4 gün boyunca açıklama gelmemiştir, İBB Başkanı 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybettikten 4 gün sonra paylaşım yaparak 'konuyu siyasete alet edenleri utanarak izliyoruz' demiştir. Ancak kendi paylaşımı da siyaset ve polemikle dolu söylemlerden ibarettir."

'Eda Nur'un kimliği yoktu'

CHP'li Meclis Üyesi Elmas Arus ise Eda Nur Gezer'in ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumundan bahsederek, "Eda Nur'un kimliği yoktu. Eda Nur, 3 kardeşti, üçünün de kimliği yoktu. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine, kaymakamlıklara, valiliklere onlarca kez kimlik için başvurularda bulunmuş fakat Eda Nur yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Biraz önce sonucunu bahsettiğiniz şeye Eda Nur'un ölümüne sebep oldu" diye konuştu.
Eda Nur'un kimliği olmadığı için annenin 2,5 aydır çocuğundan ayrı ve kampta olduğunu söyleyen Arus, Eda Nur'un iki gündür parkta yaşadığını ve okulda olması gereken çocuğun neden parkta olduğunun niçin sorulmadığına değindi.
Arus'un Eda Nur'un kimliği olmadığı sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "O gün o gölete düşen Eda Nur'un kimliği değildi, o küçücük bedeniydi" dedi.
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
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