https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ibb-meclisinde-5-yasindaki-eda-nur-gezerin-olumune-iliskin-soru-onergesi-verildi-1083768208.html

İBB Meclisi'nde 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi

İBB Meclisi'nde 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T21:30+0300

2024-05-13T21:30+0300

2024-05-13T21:31+0300

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İBB Meclisi mayıs ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi ve AK Partili Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verdi.Bu soru önergesini bir anne hassasiyetiyle hazırladığını ifade eden Aktaa, "Çünkü biz Menekşe Sahil Parkı'nda açılan o çukurda sadece bir evladımızı kaybetmedik. Ardından günbegün yakından şahit olduğumuz ilgisizlik, fail saptırma, acılı anne ve aileye karşı sosyal medyada yayılan söylem diliyle anneler olarak vicdanlarımız yaralandı, çünkü vefat eden yavrumuz Eda Nur'un annesi yerinde bugün herhangi birimiz olabilirdik" diye konuştu.İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun göz göre göre hayatını kaybettiğini kaydeden Aktaa, şunları söyledi:'Eda Nur'un kimliği yoktu'CHP'li Meclis Üyesi Elmas Arus ise Eda Nur Gezer'in ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumundan bahsederek, "Eda Nur'un kimliği yoktu. Eda Nur, 3 kardeşti, üçünün de kimliği yoktu. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine, kaymakamlıklara, valiliklere onlarca kez kimlik için başvurularda bulunmuş fakat Eda Nur yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Biraz önce sonucunu bahsettiğiniz şeye Eda Nur'un ölümüne sebep oldu" diye konuştu.Eda Nur'un kimliği olmadığı için annenin 2,5 aydır çocuğundan ayrı ve kampta olduğunu söyleyen Arus, Eda Nur'un iki gündür parkta yaşadığını ve okulda olması gereken çocuğun neden parkta olduğunun niçin sorulmadığına değindi.Arus'un Eda Nur'un kimliği olmadığı sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "O gün o gölete düşen Eda Nur'un kimliği değildi, o küçücük bedeniydi" dedi.

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