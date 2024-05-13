https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/hep-eziliyorlardi-z-kusaginin-y-kusagina-gore-daha-fakir-ve-stresli-oldugu-tespit-edildi--1083759763.html

Hep eziliyorlardı: Z kuşağının Y kuşağına göre daha fakir ve stresli olduğu tespit edildi

Hep eziliyorlardı: Z kuşağının Y kuşağına göre daha fakir ve stresli olduğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

ABD'li bir şirket, Z kuşağının harcamalaranı 10 yıl önceki Y kuşağının harcamaları ile karşılaştırarak bir araştırma gerçekleştirdi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T15:39+0300

2024-05-13T15:39+0300

2024-05-13T15:39+0300

yaşam

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ekonomi

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ABD'li bir şirket, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamalaranı 10 yıl önce 22-24 yaşındaki Y kuşağının harcamaları ile karşılaştırarak bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş grubundaki gençlerin, 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahip olduğunu gösterdi.Ortalama 6 bin dolar fark var Geçen yıl 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce Y kuşağının aynı yaşlarda ortalama 51 bin dolar kazandığı tespit edildi.Araştırma, Z kuşağının, 10 yıl önce 22-24 yaş aralığındaki Y kuşağına kıyasla ekonomi konusunda daha stresli olduğunu da ortaya koydu.Ekonomik durumları hakkında ne kadar güvende veya stresli hissettikleri sorulduğunda, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 14'ü 'aşırı stresli' olduklarını söylerken, bu oran 10 yıl önce Y kuşağı için yüzde 8'di.Ayrıca 10 yıl önce ekonomik açıdan 'rahat' olduğunu belirten Y kuşağı genç oranı yüzde 13 iken, bugün gençlerin yalnızca yüzde 8'i kendini güvende hissediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abdli-profesor-bin-500-adet-tarantula-akrep-ve-orumcekle-havalimaninda-yakalandi-1083759265.html

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