https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/hatay-valiligi-ile-ahbap-dernegi-arasinda-protokol-1083771085.html
Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı
Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı
Sputnik Türkiye
Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında gençlik merkezi yapım protokolü imzalandı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T23:00+0300
2024-05-13T23:00+0300
2024-05-13T23:01+0300
türkiye
hatay valiliği
ahbap derneği
haluk levent
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Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında, gençlerin bireysel ve toplumsal olarak yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmak için gençlik merkezi yapım protokolü imzalandı. İmza töreni, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Ahbap Derneği adına Haluk Levent arasında gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/haluk-levent-birlesmis-milletler-toplantisinda-israil-yonetimine-tepki-gosterdi-1083662500.html
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hatay valiliği, ahbap derneği, haluk levent
hatay valiliği, ahbap derneği, haluk levent
Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı
23:00 13.05.2024 (güncellendi: 23:01 13.05.2024)
Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında gençlik merkezi yapım protokolü imzalandı.
Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında, gençlerin bireysel ve toplumsal olarak yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmak için gençlik merkezi yapım protokolü imzalandı.
İmza töreni, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Ahbap Derneği adına Haluk Levent arasında gerçekleşti.