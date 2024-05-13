https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/hatay-valiligi-ile-ahbap-dernegi-arasinda-protokol-1083771085.html

Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı

Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı

Sputnik Türkiye

Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında gençlik merkezi yapım protokolü imzalandı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T23:00+0300

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türkiye

hatay valiliği

ahbap derneği

haluk levent

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Hatay Valiliği ile Ahbap Derneği arasında, gençlerin bireysel ve toplumsal olarak yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmak için gençlik merkezi yapım protokolü imzalandı. İmza töreni, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Ahbap Derneği adına Haluk Levent arasında gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/haluk-levent-birlesmis-milletler-toplantisinda-israil-yonetimine-tepki-gosterdi-1083662500.html

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hatay valiliği, ahbap derneği, haluk levent