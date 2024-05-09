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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/haluk-levent-birlesmis-milletler-toplantisinda-israil-yonetimine-tepki-gosterdi-1083662500.html
Haluk Levent, Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail yönetimine tepki gösterdi
Haluk Levent, Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail yönetimine tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T23:58+0300
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haluk levent
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Sanatçı Haluk Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:Levent, Ahbap derneği olarak Gazze'ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadesini kullandı.Levent, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğinin altını çizdi.İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınadığını dile getiren Levent, "Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/binlerce-filistin-yanlisi-yurudu-israile-eurovision-protestosu-1083657223.html
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nairobi, haluk levent, israil-filistin, israil, bm, birleşmiş milletler (bm)
nairobi, haluk levent, israil-filistin, israil, bm, birleşmiş milletler (bm)

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler toplantısında İsrail yönetimine tepki gösterdi

23:58 09.05.2024 (güncellendi: 00:04 10.05.2024)
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA
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Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepkisini dile getirdi. Levent sosyal medyadan "Aslında Ahbap faaliyetleri konusunda konuşmam istenmişti. Ama son dakikada konuşma metnimi değiştirme kararı aldım" açıklamasını yaptı.
Sanatçı Haluk Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.
Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:
"Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim."
Levent, Ahbap derneği olarak Gazze'ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.
İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadesini kullandı.
Levent, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 100’den fazla Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğinin altını çizdi.
İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınadığını dile getiren Levent, "Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim" şeklinde konuştu.
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