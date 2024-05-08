Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Ülkedeki provokasyonları Batılı ülkeler finanse ediyor
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Tiflis'te protestolar
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı aleyhinde düzenlenen provokasyonların Batılı ülkeler tarafından finanse edildiğini vurguladı.
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı çıkanlar tarafından yaklaşık 3 haftadır sürdürülen eylemler hakkında Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nden yeni bir açıklama geldi.
Açıklamada, "Batılı ülkeler, Gürcistan'da 'yabancı ajanlar' yasasına karşı düzenlenen gösterilerdeki provokasyonları finanse ediyor" dendi.
Açıklamada, "Batılı ülkeler, Gürcistan'da 'yabancı ajanlar' yasasına karşı düzenlenen gösterilerdeki provokasyonları finanse ediyor" dendi.
'Yabancı eğitmenler göstericileri eğitiyor'
Yabancı eğitmenlerin gösterilerin katılımcılarına eğitim verdiğini belirten Devlet Güvenlik Servisi, "Yabancı eğitmenler, kaos, kitlesel ayaklanma ve kolluk kuvvetlerine karşı provokasyon yaratmak amacıyla protestoların organizatörlerine talimatlar veriyor. Organizatörler, (Sırp sivil toplum kuruluşu) Canvas ve (ABD'li girişimci) Peter Ackerman'ın metotlarını aktif olarak uyguluyor" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'da savaşan Gürcüler de kullanılıyor'
Belirli grupların Ukrayna ordusu saflarında savaşan Gürcü gönüllüleri de yanına çekerek parlamento binası önündeki protesto eylemleri sırasında provokasyonlar gerçekleştirmeye çalıştığını kaydeden Devlet Güvenlik Servisi, şöyle devam etti:
"Bunun amacı, yıkıcı ve şiddet içeren senaryolar geliştirmek olup bu faaliyetler, yurt dışındaki belirli siyasi parlamenter ve parlamento dışı partiler ile sivil toplum kuruluşları tarafından finanse ediliyor. Yurt dışında bulunan Gürcistan vatandaşları, özellikle de Ukrayna'da savaşan Gürcülerin bir kısmı bu suç planlarının içinde yer alıyor."
Organizatörlerin planları arasında Tiflis'teki ana arterleri felç etmenin, hükümet kurumlarını ve stratejik tesisleri iş göremez hale getirmenin bulunduğunu aktaran Devlet Güvenlik Servisi, söz konusu kişilerin can kayıpları yaşanmasını istediklerini, zira bunun protestoların ateşini ve radikal grupların motivasyonunu daha da artıracağını düşündüklerini ekledi.
Yaklaşık 3 haftadır sürüyor
Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.
Tasarı iki onaydan geçti
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.
Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.
Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.
'Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımı kullanılacak
Parlamentonun çoğunluk lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.
Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımının kullanılacağını aktarmıştı.
Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımının kullanılacağını aktarmıştı.
Geçen yıl da gösterilere neden olmuştu
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.
Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların 'yabancı ajan' olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.
Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.
Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.
Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların 'yabancı ajan' olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.
Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.
Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.
Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.