Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Ülkedeki provokasyonları Batılı ülkeler finanse ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bit futbolcunun 5 ay boyunca kaşar-ekmek yemesi bence trajik'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" 4 yıllık strateji planında yer almadı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Adli tıp raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
RUSYA'DA YENİ KABİNE
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İzmir'de İZBAN raydan çıktı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
56 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen, Saddam ile görüşmeye giderken neler yaşadı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
17:44
5 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Nükleer savaş çıkması durumuna hazırlık
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
18:25
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
18:32
5 dk
SESLİ HABER
NASA'nın paylaşımı alay konusu oldu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Düşmanlığa son vermeliyiz
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan itiraf: Risklerin farkındayız
19:26
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:34
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz Savunma Bakanlığı'na hacker saldırısı: Çin'i suçladılar
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Almanya ve Japonya, 80 yıl sonra bir araya geldi: Tatbikat düzenlenecek
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
20:14
3 dk
SESLİ HABER
En fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke Türkiye oldu
20:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-ulkedeki-provokasyonlari-batili-ulkeler-finanse-ediyor-1083596232.html
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Ülkedeki provokasyonları Batılı ülkeler finanse ediyor
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Ülkedeki provokasyonları Batılı ülkeler finanse ediyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı aleyhinde düzenlenen provokasyonların Batılı ülkeler tarafından finanse... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:49+0300
2024-05-08T10:49+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
gürcistan içişleri bakanlığı
yabancı ajan
batılı ülkeler
gürcü hayali partisi
tiflis
protesto
protesto gösterisi
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083349252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae00065537b653897173afae235c6c55.jpg
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı çıkanlar tarafından yaklaşık 3 haftadır sürdürülen eylemler hakkında Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nden yeni bir açıklama geldi.Açıklamada, "Batılı ülkeler, Gürcistan'da 'yabancı ajanlar' yasasına karşı düzenlenen gösterilerdeki provokasyonları finanse ediyor" dendi.'Yabancı eğitmenler göstericileri eğitiyor'Yabancı eğitmenlerin gösterilerin katılımcılarına eğitim verdiğini belirten Devlet Güvenlik Servisi, "Yabancı eğitmenler, kaos, kitlesel ayaklanma ve kolluk kuvvetlerine karşı provokasyon yaratmak amacıyla protestoların organizatörlerine talimatlar veriyor. Organizatörler, (Sırp sivil toplum kuruluşu) Canvas ve (ABD'li girişimci) Peter Ackerman'ın metotlarını aktif olarak uyguluyor" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'da savaşan Gürcüler de kullanılıyor'Belirli grupların Ukrayna ordusu saflarında savaşan Gürcü gönüllüleri de yanına çekerek parlamento binası önündeki protesto eylemleri sırasında provokasyonlar gerçekleştirmeye çalıştığını kaydeden Devlet Güvenlik Servisi, şöyle devam etti: Organizatörlerin planları arasında Tiflis'teki ana arterleri felç etmenin, hükümet kurumlarını ve stratejik tesisleri iş göremez hale getirmenin bulunduğunu aktaran Devlet Güvenlik Servisi, söz konusu kişilerin can kayıpları yaşanmasını istediklerini, zira bunun protestoların ateşini ve radikal grupların motivasyonunu daha da artıracağını düşündüklerini ekledi.Yaklaşık 3 haftadır sürüyorGürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.Tasarı iki onaydan geçtiİktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.'Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımı kullanılacakParlamentonun çoğunluk lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımının kullanılacağını aktarmıştı.Geçen yıl da gösterilere neden olmuştuİktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların 'yabancı ajan' olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
gürcistan
tiflis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083349252_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6648219d94245162db040b3af8c851b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, yabancı ajan, batılı ülkeler, gürcü hayali partisi, tiflis, protesto, protesto gösterisi, provokasyon
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan içişleri bakanlığı, yabancı ajan, batılı ülkeler, gürcü hayali partisi, tiflis, protesto, protesto gösterisi, provokasyon

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi: Ülkedeki provokasyonları Batılı ülkeler finanse ediyor

10:49 08.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Tiflis'te protestolar
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
Abone ol
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı aleyhinde düzenlenen provokasyonların Batılı ülkeler tarafından finanse edildiğini vurguladı.
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı çıkanlar tarafından yaklaşık 3 haftadır sürdürülen eylemler hakkında Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Batılı ülkeler, Gürcistan'da 'yabancı ajanlar' yasasına karşı düzenlenen gösterilerdeki provokasyonları finanse ediyor" dendi.

'Yabancı eğitmenler göstericileri eğitiyor'

Yabancı eğitmenlerin gösterilerin katılımcılarına eğitim verdiğini belirten Devlet Güvenlik Servisi, "Yabancı eğitmenler, kaos, kitlesel ayaklanma ve kolluk kuvvetlerine karşı provokasyon yaratmak amacıyla protestoların organizatörlerine talimatlar veriyor. Organizatörler, (Sırp sivil toplum kuruluşu) Canvas ve (ABD'li girişimci) Peter Ackerman'ın metotlarını aktif olarak uyguluyor" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'da savaşan Gürcüler de kullanılıyor'

Belirli grupların Ukrayna ordusu saflarında savaşan Gürcü gönüllüleri de yanına çekerek parlamento binası önündeki protesto eylemleri sırasında provokasyonlar gerçekleştirmeye çalıştığını kaydeden Devlet Güvenlik Servisi, şöyle devam etti:

"Bunun amacı, yıkıcı ve şiddet içeren senaryolar geliştirmek olup bu faaliyetler, yurt dışındaki belirli siyasi parlamenter ve parlamento dışı partiler ile sivil toplum kuruluşları tarafından finanse ediliyor. Yurt dışında bulunan Gürcistan vatandaşları, özellikle de Ukrayna'da savaşan Gürcülerin bir kısmı bu suç planlarının içinde yer alıyor."

Organizatörlerin planları arasında Tiflis'teki ana arterleri felç etmenin, hükümet kurumlarını ve stratejik tesisleri iş göremez hale getirmenin bulunduğunu aktaran Devlet Güvenlik Servisi, söz konusu kişilerin can kayıpları yaşanmasını istediklerini, zira bunun protestoların ateşini ve radikal grupların motivasyonunu daha da artıracağını düşündüklerini ekledi.

Yaklaşık 3 haftadır sürüyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Tasarı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya sunduğu 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

'Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımı kullanılacak

Parlamentonun çoğunluk lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl da gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların 'yabancı ajan' olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала