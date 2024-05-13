https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/galatasarayda-baskan-adaylarinin-renk-secimi-yapildi-sari-mi-kirmizi-mi-1083766465.html

Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı: Sarı mı kırmızı mı?

Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı: Sarı mı kırmızı mı?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T19:49+0300

2024-05-13T19:49+0300

2024-05-13T19:49+0300

spor

galatasaray sk

galatasaray

seçim

başkan

aday

süheyl batum

dursun özbek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/04/1083473382_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f1fa5a8dd7ff7dbb0727793e83464e3.jpg

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/sosyal-medyada-buyuk-iddia-aziz-yildirim-aday-olma-karari-aldi-1083763598.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray sk, galatasaray, seçim, başkan, aday, süheyl batum, dursun özbek