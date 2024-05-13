https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/galatasarayda-baskan-adaylarinin-renk-secimi-yapildi-sari-mi-kirmizi-mi-1083766465.html
Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı: Sarı mı kırmızı mı?
Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı: Sarı mı kırmızı mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T19:49+0300
2024-05-13T19:49+0300
2024-05-13T19:49+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
seçim
başkan
aday
süheyl batum
dursun özbek
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Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/sosyal-medyada-buyuk-iddia-aziz-yildirim-aday-olma-karari-aldi-1083763598.html
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galatasaray sk, galatasaray, seçim, başkan, aday, süheyl batum, dursun özbek
galatasaray sk, galatasaray, seçim, başkan, aday, süheyl batum, dursun özbek
Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı: Sarı mı kırmızı mı?
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.
Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.
Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.