Fenerbahçe için 'bomba transfer' iddiası: Mourinho, dünya yıldızıyla birlikte geliyor

2024-05-13T14:10+0300

2024-05-13T14:10+0300

2024-05-13T14:11+0300

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları hız kazandı. Yeniden aday olduğunu ilan eden Başkan Ali Koç, önümüzdeki günlerde Jose Mourinho ile masaya oturabilir. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi halinde ise dünyaca ünlü bir golcü de Kadıköy'e ayak basabilir.Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden sarı-lacivertli takım için öncelik yeni bir teknik adam bulmak.Branco, vatandaşı olan Jose Mourinho ile ilk teması geçtiğimiz günlerde kurmuştu. Portekizli sportif direktör, tecrübeli teknik adama Fenerbahçe’nin kendisine olan ilgisini iletmişti.Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Ali Koç’un adaylığını duyurmasının ardından dünyaca ünlü teknik adama ilk resmî teklifi sunmak için kolları sıvadı. Yani sarı-lacivertli kulüpte, Jose Mourinho işi ciddileşti.Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında AS Roma’dan ayrılmıştı. Bir an önce hocalığa dönmek isteyen Jose Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan ilgi var. Ancak Fenerbahçe, iyi bir projeyle deneyimli teknik adamı ikna etmeye kararlı.Adaylık sürecinde Mourinho ile görüşen ve belli bir aşama kaydeden Sadettin Saran’ın da yönetime bu konuda yardımcı olmak için devreye gireceği öğrenildi. Branco’nun, 61 yaşındaki teknik direktör ile yapacağı görüşmelerde maddi konulara kadar ilerlemesi halinde, Ali Koç’un, Mourinho ile bizzat görüşeceği kaydedildi.Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongreye kadar taraftarı havaya sokacak dünyaca ünlü bir yıldızın işini bitirmeyi planlıyor. Listede önemli adaylar olsa da bir isim ön plana çıkmış durumda.Bu isim Romelu Lukaku. Chelsea, bonservisine sahip olduğu 30 yaşındaki forveti kadroda düşünmüyor. Lukaku geçen sezonu İnter’de kiralık geçirmişti.Dünyaca ünlü golcü, bu sezon ise Mourinho sayesinde AS Roma’ya kiralanmıştı. İtalya Serie A ekibi, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmayı planlamıyor.Mario Branco bu transfer için de çalışmalara başladı. Portekizli futbol adamı, Lukaku’nun menajeri Sebastien Ledure ile masaya oturup oyuncunun bu transferle ilgili görüşünü alacak. Eğer toplantı olumlu geçerse, Chelsea ile pazarlıklar başlayacak.İngiliz basını, Chelsea’nin iki sezonluk kiralamadan sonra Romelu Lukaku’yu bonservisiyle göndermeye öncelik verdiğini yazdı. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri dışında 40 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılayacak bir takım yok.Bu nedenle Maviler’in bir kez daha kiralama seçeneğine razı olma ihtimali yüksek görünüyor. Ali Koç bu transfer için Chelsea’nin sahibi Tod Boehly ile masaya oturabilir.Eğer Jose Mourinho ile söz kesilirse, Portekizli teknik adam da Lukaku’yu ikna etmek için Fenerbahçe’nin kozu olabilir. Gerek Mourinho gerekse Lukaku ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

