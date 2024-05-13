https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/dem-partili-belediye-baskani-hakkinda-teror-orgutu-propagandasi-iddiasiyla-sorusturma-karari-1083754248.html
DEM Partili Belediye Başkanı hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma kararı
DEM Partili Belediye Başkanı hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma kararı
Sputnik Türkiye
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T13:35+0300
2024-05-13T13:35+0300
2024-05-13T14:23+0300
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Bugün ifadeye çağrılan Konak'a, seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.
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dem parti, soruşturma, terör, terör örgütü, terör saldırısı, propaganda, kayyum, kayyım
dem parti, soruşturma, terör, terör örgütü, terör saldırısı, propaganda, kayyum, kayyım
DEM Partili Belediye Başkanı hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma kararı
13:35 13.05.2024 (güncellendi: 14:23 13.05.2024)
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Bugün ifadeye çağrılan Konak'a, seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.