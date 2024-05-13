https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/dem-partili-belediye-baskani-hakkinda-teror-orgutu-propagandasi-iddiasiyla-sorusturma-karari-1083754248.html

DEM Partili Belediye Başkanı hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma kararı

DEM Partili Belediye Başkanı hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma kararı

Sputnik Türkiye

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T13:35+0300

2024-05-13T13:35+0300

2024-05-13T14:23+0300

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Bugün ifadeye çağrılan Konak'a, seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

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dem parti, soruşturma, terör, terör örgütü, terör saldırısı, propaganda, kayyum, kayyım