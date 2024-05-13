Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması: 'Uzun zamandır istiyoruz'

Biz Türkiye olarak böyle bir uçağı başından beri almak istediğimizi ifade ediyoruz. Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir sistem değil, bir konsorsiyum. İngiltere var, İspanya var. Alman dostlarımızın başından beri takıldığı noktalar var. NATO gibi bir teşkilatın üyesi olan iki ülke olarak bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu da sık sık dostlarımızla paylaşıyoruz. Ben şahsen bu durumun kısa bir süre içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Suudi Arabistan’a Eurofighter’ların verilmesi de bir başlangıç olabilir.

Biz ilk aşamada 20, daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz.