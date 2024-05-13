https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/milli-savunma-bakani-gulerden-eurofighter-aciklamasi-uzun-zamandir-istiyoruz--1083753587.html
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması: 'Uzun zamandır istiyoruz'
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması: 'Uzun zamandır istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı tedariki ve F-35 programı hususlarına yönelik sürece ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T13:27+0300
2024-05-13T13:27+0300
2024-05-13T13:27+0300
politika
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
yaşar güler
orgeneral yaşar güler
eurofighter
eurofighter typhoon
rafale
fransız rafale
su-57
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081473632_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_8fee88f601a972ee764efd81bedc9731.jpg
CNN Türk'e konuk olan Milli Savunma Bakanı Güler, uzun zamandır medyada süren Fransız yapımı Rafale ve AB ortak yapımı uçak olan Eurofighter jetleri hakkında açıklama yaptı. Uzun zamandır envanterde olan ve yaş haddini dolduran F-16 tartışmaları devam ederken, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçaklarını almak istediğini sık sık dile getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tedarik sürecine yönelik şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211019/turkiye-su-57-alirsa-bolgesel-super-guce-donusur-1049983066.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081473632_46:0:1955:1432_1920x0_80_0_0_26a7fa6c3117e2f56c62d4da1e8764c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale, fransız rafale, su-57, rusya, ab, abd, nato
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, eurofighter, eurofighter typhoon, rafale, fransız rafale, su-57, rusya, ab, abd, nato
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması: 'Uzun zamandır istiyoruz'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı tedariki ve F-35 programı hususlarına yönelik sürece ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu.
CNN Türk'e konuk olan Milli Savunma Bakanı Güler, uzun zamandır medyada süren Fransız yapımı Rafale ve AB ortak yapımı uçak olan Eurofighter jetleri hakkında açıklama yaptı.
Uzun zamandır envanterde olan ve yaş haddini dolduran F-16 tartışmaları devam ederken, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçaklarını almak istediğini sık sık dile getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tedarik sürecine yönelik şu ifadeleri kullandı:
Biz Türkiye olarak böyle bir uçağı başından beri almak istediğimizi ifade ediyoruz. Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir sistem değil, bir konsorsiyum. İngiltere var, İspanya var. Alman dostlarımızın başından beri takıldığı noktalar var. NATO gibi bir teşkilatın üyesi olan iki ülke olarak bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu da sık sık dostlarımızla paylaşıyoruz. Ben şahsen bu durumun kısa bir süre içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Suudi Arabistan’a Eurofighter’ların verilmesi de bir başlangıç olabilir.
Biz ilk aşamada 20, daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz.