https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1083763124.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "yapıcı ve olumlu bir görüşme" yaptıklarını belirtti. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T17:52+0300
2024-05-13T17:52+0300
2024-05-13T17:57+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
kiryakos miçotakis
basın toplantısı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, basın toplantısı
recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor
17:52 13.05.2024 (güncellendi: 17:57 13.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "yapıcı ve olumlu bir görüşme" yaptıklarını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız
İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz
Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir"