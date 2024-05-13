https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1083763124.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "yapıcı ve olumlu bir görüşme" yaptıklarını belirtti. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T17:52+0300

2024-05-13T17:52+0300

2024-05-13T17:57+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

kiryakos miçotakis

basın toplantısı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, basın toplantısı