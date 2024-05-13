https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/cumhurbaskani-erdogan-ve-micotakis-gorusmesi-basladi-hangi-konular-gundemde-1083761217.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi başladı: Hangi konular gündemde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi başladı: Hangi konular gündemde?

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da. İki liderin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T16:37+0300

2024-05-13T16:37+0300

2024-05-13T16:43+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

yunanistan

kiryakos miçotakis

kiriakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan-Miçotakis görüşmesi sürüyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis onuruna akşam yemeği verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/micotakis-turkiyeye-geliyor-kapida-vize-uygulamasi-genisleyecek-mi-1083743342.html

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