https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/cinden-sari-denizde-askeri-tatbikat-hazirligi-1083762562.html
Çin’den Sarı Deniz'de askeri tatbikat hazırlığı
Çin’den Sarı Deniz'de askeri tatbikat hazırlığı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirmesinin hemen ardından bölgede askeri tatbikat... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T17:26+0300
2024-05-13T17:26+0300
2024-05-13T17:26+0300
savunma
çin
çin halk cumhuriyeti
askeri tatbikat
asya-pasifik
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Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın 14 Mayıs sabah 9'dan (TSİ ile 04:00) 16 Mayıs akşam 5'e (TSİ ile 12:00) kadar Sarı Deniz'in kuzey kesiminde gerçekleştirileceği ifade edildi.Pekin yönetimi, manevralar sırasında girişin yasak olduğu tatbikat alanının koordinatlarını belirtirken, başka bir ayrıntıya yer verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/en-son-ikinci-dunya-savasinda-yan-yana-gelmislerdi-almanya-japonya-ile-ortak-tatbikat-duzenlecek-1083554489.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, askeri tatbikat, asya-pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, askeri tatbikat, asya-pasifik
Çin’den Sarı Deniz'de askeri tatbikat hazırlığı
Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirmesinin hemen ardından bölgede askeri tatbikat düzenleyeceğini duyuran Çin, 14-16 Mayıs tarihleri arasında planlanan tatbikatın, Sarı Deniz'in kuzeyinde gerçek muharebe koşulları altında gerçekleşeceğini bildirdi.
Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın 14 Mayıs sabah 9'dan (TSİ ile 04:00) 16 Mayıs akşam 5'e (TSİ ile 12:00) kadar Sarı Deniz'in kuzey kesiminde gerçekleştirileceği ifade edildi.
Pekin yönetimi, manevralar sırasında girişin yasak olduğu tatbikat alanının koordinatlarını belirtirken, başka bir ayrıntıya yer verilmedi.