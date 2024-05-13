https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/cinden-sari-denizde-askeri-tatbikat-hazirligi-1083762562.html

Çin’den Sarı Deniz'de askeri tatbikat hazırlığı

Çin’den Sarı Deniz'de askeri tatbikat hazırlığı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki sınır adaları ve çevresinde 3 günlük bir savunma tatbikatı gerçekleştirmesinin hemen ardından bölgede askeri tatbikat... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T17:26+0300

2024-05-13T17:26+0300

2024-05-13T17:26+0300

savunma

çin

çin halk cumhuriyeti

askeri tatbikat

asya-pasifik

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Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın 14 Mayıs sabah 9'dan (TSİ ile 04:00) 16 Mayıs akşam 5'e (TSİ ile 12:00) kadar Sarı Deniz'in kuzey kesiminde gerçekleştirileceği ifade edildi.Pekin yönetimi, manevralar sırasında girişin yasak olduğu tatbikat alanının koordinatlarını belirtirken, başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

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