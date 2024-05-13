https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/sinan-atesin-mesajlari-ortaya-cikti-beni-oldurmeye-karar-vermisler-abi-1083749757.html

Sinan Ateş’in mesajları ortaya çıktı: 'Beni öldürmeye karar vermişler abi'

Sinan Ateş’in mesajları ortaya çıktı: 'Beni öldürmeye karar vermişler abi'

Sputnik Türkiye

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın bir arkadaşı ile arasındaki WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Ateş cinayetinin iddianamesine... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:59+0300

2024-05-13T11:59+0300

2024-05-13T11:59+0300

türkiye

sinan ateş

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ayşe ateş

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Sinan Ateş, ofisinin önüne gelen aracın fotoğrafını gönderdiği yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e bir mesajında “İsmet Bey ile konuş. Kan dökülsün istemiyorum” dedi. Ateş, bu yazışmadan altı gün sonra da yine Ömer Çağrı Özdemir’e “Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı” diye mesaj attı.Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen ilişkin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin iddianamesi, henüz geçen hafta hazırlandı. T24 muhabiri Asuman Aranca, son olarak Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı'nın eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel tarafından çakarlı araçla kaçırıldığının görüntüsüne ulaşmıştı. Tam 17 ayda hazırlanan iddianame ise başta Ateş'in ailesi olmak üzere çoğu siyasetçi, hukukçu ve gazeteci tarafından eksik değerlendirildi. Dava dosyasına girmediği ileri sürülen bilgilerden biri de Ateş’in ölmeden önce attığı mesajlar oldu.Saymaz'ın aktardığı mesajlaşma şöyle:Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.Özdemir: Ofise mi?Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. 06 AT 2020. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum.(Ateş’in “İsmet Bey” dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.)İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir’e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor. Yazışma şöyle:Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.Özdemir: Öyle kolay mıymış?Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.Özdemir: Vay anasını ya!Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit’e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.”Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı sırasında Ateş’in genel sekreteri olan Özdemir, yazışmaları 5 Mayıs 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Özdemir, ifadesinde, 06 AT 2020 plakalı araca ilişkin şunları söyledi:“Avukat Ali Yücel’e ait olup kendisinin de kullandığı büronun önüne 06 AT 2020 plakalı aracın geldiğini, Ç.B. tarafından fark edildiğini, silahlı dört kişinin araçta bulunduğunu, şahısların Ç.B.’yi fark etmesi üzerine oradan ayrıldıklarını iletmiştir.”Özdemir, Ateş’in “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” şeklindeki mesajını göstererek, şöyle dedi:“Kendisini öldürmeye çalıştıklarını ve planladıklarını bana açık açık bildirmiştir. Bursa’da Cahit Özdemir’e de Mersin’de Çağrı Ünel’e olduğu gibi bir ekip yollandığını, bu tip karışıklıklar sonucunda yeni insanların ölebileceği endişesi taşıdığını bana belirtmişti.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ayse-ates-feto-komisyonunun-basindaki-isim-sinan-degildi-1083735338.html

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sinan ateş, cinayet, ayşe ateş, ülkü ocakları, ülkü ocakları, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)