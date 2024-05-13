https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/bm-gazzede-yardim-calisanlari-dahil-hic-kimse-guvende-degil-1083770759.html
BM: Gazze’de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil
BM: Gazze’de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, srail’in saldırılarının sürdüğü... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T22:29+0300
2024-05-13T22:29+0300
2024-05-13T22:30+0300
israil- filistin çatışması
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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından, Gazze’de BM aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.Gazze’de bir yardım görevlisinin daha öldürüldüğünü ve bu kişinin BM güvenlik biriminden olduğunu kaydeden Lazzarini, Gazze’de BM için çalışan çok sayıda kişinin öldürüldüğünü vurguladı.Lazzarini, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana sadece UNRWA’dan 188 ekip üyesinin öldürüldüğünü hatırlatarak, “Gazze’de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil” ifadelerine yer verdi.Lazzarini ayrıca, “(Gazze’de) Yardım çalışanları ve BM personeli hedef değildir ve asla olmamalıdır” uyarısında bulundu.BM aracına saldırıİsrail basınında bugün çıkan haberlerde Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.
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bm, birleşmiş milletler (bm), unrwa, gazze şeridi, gazze
bm, birleşmiş milletler (bm), unrwa, gazze şeridi, gazze
BM: Gazze’de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil
22:29 13.05.2024 (güncellendi: 22:30 13.05.2024)
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, srail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de kimsenin güvende olmadığını belirterek, “Yardım çalışanları ve BM personeli hedef değildir ve asla olmamalıdır” dedi.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya hesabından, Gazze’de BM aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Gazze’de bir yardım görevlisinin daha öldürüldüğünü ve bu kişinin BM güvenlik biriminden olduğunu kaydeden Lazzarini, Gazze’de BM için çalışan çok sayıda kişinin öldürüldüğünü vurguladı.
Lazzarini, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana sadece UNRWA’dan 188 ekip üyesinin öldürüldüğünü hatırlatarak, “Gazze’de yardım çalışanları dahil hiç kimse güvende değil” ifadelerine yer verdi.
Lazzarini ayrıca, “(Gazze’de) Yardım çalışanları ve BM personeli hedef değildir ve asla olmamalıdır” uyarısında bulundu.
İsrail basınında bugün çıkan haberlerde Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.
Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldığını ifade etmişti.