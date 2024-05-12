https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/erdogan-aralarinda-kanser-hastalarinin-da-oldugu-400un-uzerinde-gazzeli-hastayi-tedavi-ettiriyoruz-1083735251.html
Erdoğan: Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hastayı tedavi ettiriyoruz
Erdoğan: Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hastayı tedavi ettiriyoruz
Sputnik Türkiye
Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T19:14+0300
2024-05-12T19:14+0300
2024-05-12T19:28+0300
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recep tayyip erdoğan, gazze, gazze şeridi
recep tayyip erdoğan, gazze, gazze şeridi
Erdoğan: Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hastayı tedavi ettiriyoruz
19:14 12.05.2024 (güncellendi: 19:28 12.05.2024)
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Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz. Yaklaşık 54 bin tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz" dedi.