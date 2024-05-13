https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/bati-basinindan-harkov-uyarisi-rusyanin-hamlesi-ukraynanin-son-kaynaklarini-tuketebilir-1083753435.html
Batı basınından Harkov uyarısı: Rusya'nın hamlesi, Ukrayna’nın son kaynaklarını tüketebilir
Batı basınından Harkov uyarısı: Rusya'nın hamlesi, Ukrayna’nın son kaynaklarını tüketebilir
Sputnik Türkiye
Donetsk cephesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun Harkov’daki eylemleri sonrası telaşa kapılan Batı’da askeri yardımların gecikmesiyle ilgili... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T13:22+0300
2024-05-13T13:22+0300
2024-05-13T13:22+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
harkov
askeri operasyon
cnn
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca7d94da5ce45d2c3cea689243fc9cf6.jpg
CNN’e konuşan emekli Avustralyalı General Mick Ryan, Rusya'nın Harkov bölgesindeki askeri atılımının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut rezervlerini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını doğrularken, Kiev’in Rus ordusunun yeni taarruz nedeniyle kuvvetlerini yeniden dağıtmak zorunda kalacağını kaydetti.Cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ryan, “Ruslar ek bir cephe açarak Ukrayna üzerindeki baskıyı daha da artırıyor ve Ukrayna'yı zaten oldukça azalmış olan birliklerini, topçularını ve hava savunma unsurlarını harekete geçirmeye zorluyor” derken, ayrıca Rusya'nın Ukrayna ordusunun olası karşı saldırılarını önlemek için tampon bölgeler oluşturma niyetinde olduğunu da öne sürdü.Avustralyalı General, Ukrayna'nın bazı rezervleri olduğunu ancak Rus ordusunun başarılı hamleleri sonrası çok ince bir tabaka halinde dağılmış durumda olduğunu sözlerine ekledi.Rus ordusu Harkov’a doğru ilerliyorDonetsk cephesindeki başarılı operasyonlarına devam eden Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı Harkov bölgesinde de ilerleyişi sürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı ‘Kuzey’ birliklerinin gün içinde Harkov bölgesindeki dört yerleşim yerini kontrol altına aldığını bir gün önce duyururken, yazılı açıklamasında, "Kuzey birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Harkov Bölgesi'ndeki Gatişe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini düşmandan arındırmıştır” ifadelerine yer verdi.Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Harkov hamlesi sonrası bölgedeki mevzilerden geri çekildiği de kaydediliyor.Sky News, yakın zamanda, Rusya'nın Harkov bölgesinde yeni bir cephe açarak zaten silah ve insan sıkıntısı çeken Kiev güçleri üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu yazarken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki ilerleyişini son derece tehlikeli bir durum olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusu-harkova-dogru-ilerliyor-1083729289.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff417146ee0fbbb9907994b89b7a67c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, askeri operasyon, cnn
rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, askeri operasyon, cnn
Batı basınından Harkov uyarısı: Rusya'nın hamlesi, Ukrayna’nın son kaynaklarını tüketebilir
Donetsk cephesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun Harkov’daki eylemleri sonrası telaşa kapılan Batı’da askeri yardımların gecikmesiyle ilgili serzenişler artarken, yeni açılan cephenin Ukrayna ordusunun sonu olacağına işaret ediliyor.
CNN’e konuşan emekli Avustralyalı General Mick Ryan, Rusya'nın Harkov bölgesindeki askeri atılımının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut rezervlerini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını doğrularken, Kiev’in Rus ordusunun yeni taarruz nedeniyle kuvvetlerini yeniden dağıtmak zorunda kalacağını kaydetti.
Cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ryan, “Ruslar ek bir cephe açarak Ukrayna üzerindeki baskıyı daha da artırıyor ve Ukrayna'yı zaten oldukça azalmış olan birliklerini, topçularını ve hava savunma unsurlarını harekete geçirmeye zorluyor” derken, ayrıca Rusya'nın Ukrayna ordusunun olası karşı saldırılarını önlemek için tampon bölgeler oluşturma niyetinde olduğunu da öne sürdü.
Avustralyalı General, Ukrayna'nın bazı rezervleri olduğunu ancak Rus ordusunun başarılı hamleleri sonrası çok ince bir tabaka halinde dağılmış durumda olduğunu sözlerine ekledi.
Rus ordusu Harkov’a doğru ilerliyor
Donetsk cephesindeki başarılı operasyonlarına devam eden Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı Harkov bölgesinde de ilerleyişi sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı ‘Kuzey’ birliklerinin gün içinde Harkov bölgesindeki dört yerleşim yerini kontrol altına aldığını bir gün önce duyururken, yazılı açıklamasında, "Kuzey birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Harkov Bölgesi'ndeki Gatişe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini düşmandan arındırmıştır” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Harkov hamlesi sonrası bölgedeki mevzilerden geri çekildiği de kaydediliyor.
Sky News, yakın zamanda, Rusya'nın Harkov bölgesinde yeni bir cephe açarak zaten silah ve insan sıkıntısı çeken Kiev güçleri üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu yazarken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki ilerleyişini son derece tehlikeli bir durum olarak nitelendirdi.