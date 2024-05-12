https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusu-harkova-dogru-ilerliyor-1083729289.html

Rus ordusu Harkov’a doğru ilerliyor

Rus ordusu Harkov’a doğru ilerliyor

Sputnik Türkiye

Donetsk cephesindeki başarılı operasyonlarına devam eden Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullanılan Harkov... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T13:56+0300

2024-05-12T13:56+0300

2024-05-12T13:56+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

askeri operasyon

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kiev

vladimir zelenskiy

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Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı ‘Kuzey’ birliklerinin gün içinde Harkov bölgesindeki dört yerleşim yerini kontrol altına aldığını duyururken, yazılı açıklamasında, Kuzey birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Harkov Bölgesi'ndeki Gatişe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini düşmandan arındırmıştır” ifadelerie yer verdi.Bununla birlikte Rus hava savunma güçlerinin gece boyunca Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir MiG-29 uçağını düşürdüğü ve 36 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği belirtilirken, Harkov bölgesinin Degtyarnoye, Volçansk ve Kazaçya Lopan yerleşim bölgelerinde,Ukrayna ordusuna bağlı 14. mekanize tugayı ile birlikte 110. ve 113. tugaylarına bağlı birliklerin yenilgiye uğratıldığı kaydedildi.Bir Abrams tankı daha imha edildiBakanlık, Ukrayna birliklerinin gün içinde Rusya'nın Batı ve Merkez askeri gruplarının sorumluluk alanında yaklaşık 600 askerini ve bir ABD yapımı Abrams tankını kaybettiğini duyururken, farklı cephelerde süren çatışmalarda Ukrayna ordusunun toplam kaybının bin 500 kişiye yaklaştığını ekledi.Harkov’un önemiEski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov'a doğru ilerleyişinin Vladimir Zelenskiy'nin iktidarının çökmesine neden olacağını söyledi.Ukraynalı uzman, “Zelenskiy, Harkov’dan da bir çekilme olursa, kendisiyle birlikte Yermak ve Şmigal gibi ‘Halkın Hizmetkarları’ rejiminin bir anda düşeceğini anlıyor. Batı da bunu anlıyor” diye belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusu-harkov-bolgesine-saldirilarini-yogunlastirdi-1083724247.html

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