https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/aziz-yildirimdan-aday-olma-karari-aldi-iddialari-sonrasi-aciklama-1083767200.html

Aziz Yıldırım aday olacağını duyurdu: 'Biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim'

Aziz Yıldırım aday olacağını duyurdu: 'Biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım sosyal medyada öne çıkan 'adaylık' iddiaları sonrası bir televizyon kanalına "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T20:46+0300

2024-05-13T20:46+0300

2024-05-13T21:48+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

aday

açıklama

jose mourinho

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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı.TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe’nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım. Kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getirecek şekilde organizasyon içinde geleceğiz. Bizim kavgamız Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür, büyük olmasıdır, onu sağlamaktır. Zaten Fenerbahçe büyüktür, ona küçük dokunuşlarla hem bizim hem yönetimin bazı hatalarını düzelterek Fenerbahçe camiasını birleştirerek, tribünleri, kongre üyelerini 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir araya getirerek o güç birliğiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.'Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim"Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim'rektör Jose Mourinho'yu sarı-lacivertli takımın başına getireceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:"Büyük ihtimalle biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim" diyen Yıldırım, "Artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu ve mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, orada gördüklerini de ifade etti. Bundan biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Diğer arkadaşlar da kazanırsa onlar için de Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. Önemli bir teknik adam ve Fenerbahçe'ye çok katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.Ali Koç ile ikinci kez rakip olacaklarFenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ise daha önce yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.İki rakip 2018 yılında yapılan seçimli olağan genel kurulda yine aday olmuştu. Ali Koç 16 bin 92 oyla başkanlığa seçilirken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı.Ayrıca Yıldırım, sosyal medyada adaylık ve yönetim listesi ile ilgili çıkan haberlere yönelik yazılı açıklamada bulunmuştu. Yıldırım açıklamasında şunları ifade etmişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/sosyal-medyada-buyuk-iddia-aziz-yildirim-aday-olma-karari-aldi-1083763598.html

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