https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/alina-bozdan-galatasaray-aciklamasi-kufurleri-soylemedigim-acikca-belli-1083743809.html
Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması: 'Küfürleri söylemediğim açıkça belli'
Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması: 'Küfürleri söylemediğim açıkça belli'
Sputnik Türkiye
Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile katıldığı bir davette eğlenirken Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' adlı şarkının nakaratında Galatasaray'a küfrettiği ileri... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T10:03+0300
2024-05-13T10:03+0300
2024-05-13T10:03+0300
yaşam
küfür etmek
umut evirgen
umut evirgen
alina boz
galatasaray
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083744137_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_34a45cdb986ec738846236330a269921.jpg
Alina Boz - Umut Evirgen çifti, katıldıkları bir davette arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Geceye ait sosyal medyaya düşen bir video Galatasaraylı taraftarın tepkisine neden oldu.Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla eğlenen Alina Boz'un nakarat kısmında Galatasaray'a küfürler ettiği iddia edildi.'Küfürleri benim söylemediğim açık'Gelen tepkilerin ardından iddiaları reddeden Alina Boz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-kalbenden-ilk-aciklama-1083655155.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083744137_78:0:1278:900_1920x0_80_0_0_67ea29bebb68756dc3b48cfb4d3a60a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küfür etmek, umut evirgen, umut evirgen, alina boz, galatasaray
küfür etmek, umut evirgen, umut evirgen, alina boz, galatasaray
Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması: 'Küfürleri söylemediğim açıkça belli'
Alina Boz, eşi Umut Evirgen ile katıldığı bir davette eğlenirken Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' adlı şarkının nakaratında Galatasaray'a küfrettiği ileri sürüldü. Gelen tepkiler üzerine Boz, "Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm" diyerek yasal haklarını kullanacağını açıkladı.
Alina Boz - Umut Evirgen çifti, katıldıkları bir davette arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Geceye ait sosyal medyaya düşen bir video Galatasaraylı taraftarın tepkisine neden oldu.
Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla eğlenen Alina Boz'un nakarat kısmında Galatasaray'a küfürler ettiği iddia edildi.
'Küfürleri benim söylemediğim açık'
Gelen tepkilerin ardından iddiaları reddeden Alina Boz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Dün kayda alınan ve iznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirmiş olup, başkaca küfür vb. herhangi bir söz söylemedim. Beni tanıyan kişiler, bu tarz mizacım olmadığını da bilir. Videoyu iznim olmadan çeken, sosyal medya hesaplarında paylaşan, ayrıca onur, şeref ve saygınlığıma saldırı niteliği taşıyan, hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişiler hakkında şahsi kişilik haklarımı savunmak için TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen 'Hakaret' suçu uyarınca avukatım aracılığıyla adli sürecin başlamasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzgünüm."