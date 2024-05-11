https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/norvecten-israile-eurovision-tepkisi-ulkesinin-oylarini-sunma-gorevinden-cekildi-1083720493.html
Norveç'ten İsrail'e Eurovision tepkisi: Ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi
Norveç'ten İsrail'e Eurovision tepkisi: Ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi
Sputnik Türkiye
Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T21:58+0300
2024-05-11T21:58+0300
2024-05-11T21:58+0300
israil- filistin çatışması
eurovision şarkı yarışması
eurovision
norveç
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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Alessandra Mele, Instagram hesabından paylaştığı videoda Eurovision'un geldiği noktayı eleştirdi.Bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyuran Norveçli şarkıcı, "Eurovision'un sloganı olan 'United by Music' (Müzikle Birleş) benim de müzik yapma sebebim insanları birleştirmek, bir araya getirmek. Ama şu anda bu sözlerin içi boşaltıldı" şeklinde konuştu.Alessandra, "Bir soykırım yaşanıyor. Hepinizden gözlerinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi açın. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün. Gerçek tam önünüzde. Özgür Filistin" ifadelerini kullandı.Alessandra, geçen yıl düzenlenen yarışmada Norveç'i 'Queens of Kings' isimli şarkıyla temsil etmiş ve 5'inci olmuştu.Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece 22.00'de düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/israilli-sarkiciya-tepki-gostermisti-hollandali-joost-klein-2024-eurovisiondan-diskalifiye-edildi-1083703397.html
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eurovision şarkı yarışması, eurovision, norveç, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Norveç'ten İsrail'e Eurovision tepkisi: Ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi
Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak, Filistin'e desteğini bildirdi.
Alessandra Mele, Instagram hesabından paylaştığı videoda Eurovision'un geldiği noktayı eleştirdi.
Bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyuran Norveçli şarkıcı, "Eurovision'un sloganı olan 'United by Music' (Müzikle Birleş) benim de müzik yapma sebebim insanları birleştirmek, bir araya getirmek. Ama şu anda bu sözlerin içi boşaltıldı" şeklinde konuştu.
Alessandra, "Bir soykırım yaşanıyor. Hepinizden gözlerinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi açın. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün. Gerçek tam önünüzde. Özgür Filistin" ifadelerini kullandı.
Alessandra, geçen yıl düzenlenen yarışmada Norveç'i 'Queens of Kings' isimli şarkıyla temsil etmiş ve 5'inci olmuştu.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece 22.00'de düzenlenecek.