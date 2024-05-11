https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/norvecten-israile-eurovision-tepkisi-ulkesinin-oylarini-sunma-gorevinden-cekildi-1083720493.html

Norveç'ten İsrail'e Eurovision tepkisi: Ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi

Norveç'ten İsrail'e Eurovision tepkisi: Ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi

Sputnik Türkiye

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T21:58+0300

2024-05-11T21:58+0300

2024-05-11T21:58+0300

israil- filistin çatışması

eurovision şarkı yarışması

eurovision

norveç

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Alessandra Mele, Instagram hesabından paylaştığı videoda Eurovision'un geldiği noktayı eleştirdi.Bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyuran Norveçli şarkıcı, "Eurovision'un sloganı olan 'United by Music' (Müzikle Birleş) benim de müzik yapma sebebim insanları birleştirmek, bir araya getirmek. Ama şu anda bu sözlerin içi boşaltıldı" şeklinde konuştu.Alessandra, "Bir soykırım yaşanıyor. Hepinizden gözlerinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi açın. Bırakın sevgi sizi gerçeğe götürsün. Gerçek tam önünüzde. Özgür Filistin" ifadelerini kullandı.Alessandra, geçen yıl düzenlenen yarışmada Norveç'i 'Queens of Kings' isimli şarkıyla temsil etmiş ve 5'inci olmuştu.Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece 22.00'de düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/israilli-sarkiciya-tepki-gostermisti-hollandali-joost-klein-2024-eurovisiondan-diskalifiye-edildi-1083703397.html

norveç

israil

filistin

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eurovision şarkı yarışması, eurovision, norveç, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu