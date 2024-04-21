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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran füzelerinin Kürecik'ten durdurulduğu iddiasına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran füzelerinin Kürecik'ten durdurulduğu iddiasına yanıt
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin Kürecik'teki radar üssü sayesinde... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
iran
israil
füze
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
kürecik üssü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin, Malatya Kürecik'teki radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.Açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-israil-filistinlilere-uyguladigi-zulmun-bedelini-mutlaka-bir-gun-odeyecek-1082978704.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, iran, israil, füze, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, kürecik üssü
dezenformasyonla mücadele merkezi, iran, israil, füze, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, kürecik üssü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran füzelerinin Kürecik'ten durdurulduğu iddiasına yanıt

00:49 21.04.2024
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin Kürecik'teki radar üssü sayesinde durdurulduğu iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin, Malatya Kürecik'teki radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.
Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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