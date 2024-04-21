https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/dezenformasyon-mucadele-merkezinden-iran-fuzelerinin-kurecikten-durduruldugu-iddiasina-yanit-1082984527.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran füzelerinin Kürecik'ten durdurulduğu iddiasına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İran füzelerinin Kürecik'ten durdurulduğu iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin Kürecik'teki radar üssü sayesinde... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T00:49+0300

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2024-04-21T00:49+0300

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

iran

israil

füze

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

kürecik üssü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin, Malatya Kürecik'teki radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddiasının doğru olmadığını bildirdi.DMM'den yapılan açıklamada, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-israil-filistinlilere-uyguladigi-zulmun-bedelini-mutlaka-bir-gun-odeyecek-1082978704.html

türkiye

iran

israil

kürecik üssü

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dezenformasyonla mücadele merkezi, iran, israil, füze, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, kürecik üssü