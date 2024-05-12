https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/varsovadaki-avm-yangininda-bin-300den-fazla-dukkan-kule-dondu-1083729961.html
Varşova'daki AVM yangınında bin 300'den fazla dükkan küle döndü
Varşova'daki AVM yangınında bin 300'den fazla dükkan küle döndü
Sputnik Türkiye
Polonya’nın başkenti Varşova'da Marywilska 44 adlı alışveriş merkezinde çıkan yangının kısa sürede yayılması sonucu bin 348 dükkan küle dönerken şans eseri ölü... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T14:37+0300
2024-05-12T14:37+0300
2024-05-12T14:37+0300
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başkent
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yangın
yangın söndürme
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Başkent Varşova'nın Bialoleka semtinde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıkarken, sabaha karşı başlayan yangın kısa süre içerisinde 65 bin metrekarelik alışveriş merkezinin tamamını kapladı.Yangını söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken Hükümet Kriz Merkezi, Varşova halkına bölgeden uzak durmaları, camlarını açmamaları uyarısı yaparak, dışarı çıkmaları halinde ise maske takmalarını tavsiyesinde bulundu.Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldıYangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, bin 348 işyerinin ise tamamen küle döndüğü öğrenilirken, can kaybına yol açmayan yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı, milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Varşova polisi ise yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/polonya-abyi-ukraynalilarin-cepheye--gonderilmesi-konusunda-karar-vermeye-cagirdi-1083327079.html
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polonya, varşova, başkent, avm, yangın, yangın söndürme
polonya, varşova, başkent, avm, yangın, yangın söndürme
Varşova'daki AVM yangınında bin 300'den fazla dükkan küle döndü
Polonya’nın başkenti Varşova'da Marywilska 44 adlı alışveriş merkezinde çıkan yangının kısa sürede yayılması sonucu bin 348 dükkan küle dönerken şans eseri ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.
Başkent Varşova'nın Bialoleka semtinde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıkarken, sabaha karşı başlayan yangın kısa süre içerisinde 65 bin metrekarelik alışveriş merkezinin tamamını kapladı.
Yangını söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürerken Hükümet Kriz Merkezi, Varşova halkına bölgeden uzak durmaları, camlarını açmamaları uyarısı yaparak, dışarı çıkmaları halinde ise maske takmalarını tavsiyesinde bulundu.
Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin yangını söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, bin 348 işyerinin ise tamamen küle döndüğü öğrenilirken, can kaybına yol açmayan yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı, milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi.
Varşova polisi ise yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattıklarını açıkladı.