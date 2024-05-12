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Vanlı Mehmet Dağ, Güney Afrika'da Başbakan adayı oldu: 'Dünyaya hükmedecek bir ekonomi yaratacağız'
Vanlı Mehmet Dağ, Güney Afrika'da Başbakan adayı oldu: 'Dünyaya hükmedecek bir ekonomi yaratacağız'
Sputnik Türkiye
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Van asıllı Türk siyasetçi Mehmet Vefa Dağ, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'in... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:40+0300
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Güney Afrika'da 28 milyon seçmen 29 Mayıs tarihinde genel seçime gidiyor. Seçim anketleri 30 yıldır iktidarda olan parti Afrika Ulusal Kongresi'nin oy oranının ilk defa yüzde 50'nin altında kalacağını gösterirken, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'de başbakan adayları arasında bir Türk asıllı, Vanlı bir siyasetçi de bulunuyor. Toprak Partisi'nden Başbakan adayı olan Mehmet Vefa Dağ, dil eğitimi almaya gelip vatandaşı olduğu Güney Afrika'dan siyasi tecrübesini anlattı. 2001'de ülkeye geldiğini söyleyen Dağ, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın hayatının kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Mandela'nın geçmişi beni bayağı etkilemişti. Mandela'yı tanımak istiyordum. Güney Afrika kültürünü tanımak istiyordum. Gelip İngilizce öğrenip ayrıca isyan hareketinin ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyordum. Bir ülke sıfırdan nasıl kurulabilir, neler yapılabilir diye merak ediyordum" diye konuştu.Güney Afrika'ya geldikten sonra bu ülkeyi çok sevdiğini belirten Dağ, "Kültürünü sevdim, insanlarını sevdim ve 2006 yılında Güney Afrika vatandaşı oldum" dedi.'Güney Afrika'yı dünyada hüküm sürecek 10 ekonomi arasına sokmak istiyorum'Dağ, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkenin Güney Afrika olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin Cape Town'a girersek, bir yanına girdiğinizde dünyanın en zengin ülkesini görürsünüz. Buna Constantia diyoruz. Bir iki kilometre uzağında Khayelitsa dediğimiz dünyanın en fakir bölgesini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Bu zengin fakir ayrımı nedeniyle insanların, özellikle de gençlerin işsiz kaldığını belirten Dağ, "İşsiz gençler de ne oldu? Bildiğimiz suçlulara karıştı. Suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Çünkü halk yalnız bırakıldı" dedi.Siyasi kariyerine 2016 genel seçimlerinde Cape Town Belediye Başkanı adayı olarak başladığını hatırlatan Dağ, şunları aktardı:'Türk vatandaşı olarak sessiz kalmayacağız'Western Cape'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığını belirten Dağ, bölgede 1,5 milyon seçmenin oyunu almayı hedeflediklerini söyledi.Dağ, seçim kampanyasını şimdiye kadar ceplerinden karşıladıkları anlatarak, "Bize hiçbir ülke yahut kuruluş finansal destekte bulunmadı. Bunu açık açık söyleyebiliriz" dedi.Tek isteklerinin Cape Town'a huzur ve refah getirmek olduğunu vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:'Halka toprak ve tohum vereceğiz' Toprak Partisi olarak tarımsal üretimi artırmayı ve Güney Afrikalılara toprak dağıtmayı hedeflediklerini belirterek işsizliği önleyeceklerinin mesajını veren Dağ, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Afrika'da binlerce kişiye umut olundu' Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü insani projelere de değinen Dağ, şu değerlendirmede bulundu:
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Vanlı Mehmet Dağ, Güney Afrika'da Başbakan adayı oldu: 'Dünyaya hükmedecek bir ekonomi yaratacağız'

12:40 12.05.2024
Mehmet Vefa Dağ
Mehmet Vefa Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2024
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde Van asıllı Türk siyasetçi Mehmet Vefa Dağ, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'in başbakanı olmak için aday oldu.
Güney Afrika'da 28 milyon seçmen 29 Mayıs tarihinde genel seçime gidiyor. Seçim anketleri 30 yıldır iktidarda olan parti Afrika Ulusal Kongresi'nin oy oranının ilk defa yüzde 50'nin altında kalacağını gösterirken, ülkenin en büyük eyaletlerinden Western Cape'de başbakan adayları arasında bir Türk asıllı, Vanlı bir siyasetçi de bulunuyor.
Toprak Partisi'nden Başbakan adayı olan Mehmet Vefa Dağ, dil eğitimi almaya gelip vatandaşı olduğu Güney Afrika'dan siyasi tecrübesini anlattı.
2001'de ülkeye geldiğini söyleyen Dağ, ülkenin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın hayatının kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Mandela'nın geçmişi beni bayağı etkilemişti. Mandela'yı tanımak istiyordum. Güney Afrika kültürünü tanımak istiyordum. Gelip İngilizce öğrenip ayrıca isyan hareketinin ekonomi üzerindeki etkilerini görmek istiyordum. Bir ülke sıfırdan nasıl kurulabilir, neler yapılabilir diye merak ediyordum" diye konuştu.
Güney Afrika'ya geldikten sonra bu ülkeyi çok sevdiğini belirten Dağ, "Kültürünü sevdim, insanlarını sevdim ve 2006 yılında Güney Afrika vatandaşı oldum" dedi.

'Güney Afrika'yı dünyada hüküm sürecek 10 ekonomi arasına sokmak istiyorum'

Dağ, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkenin Güney Afrika olduğuna dikkati çekerek, "Örneğin Cape Town'a girersek, bir yanına girdiğinizde dünyanın en zengin ülkesini görürsünüz. Buna Constantia diyoruz. Bir iki kilometre uzağında Khayelitsa dediğimiz dünyanın en fakir bölgesini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Bu zengin fakir ayrımı nedeniyle insanların, özellikle de gençlerin işsiz kaldığını belirten Dağ, "İşsiz gençler de ne oldu? Bildiğimiz suçlulara karıştı. Suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Çünkü halk yalnız bırakıldı" dedi.
Siyasi kariyerine 2016 genel seçimlerinde Cape Town Belediye Başkanı adayı olarak başladığını hatırlatan Dağ, şunları aktardı:

O seçimde 7 bin 500 oy almıştık. 2019'da isim değişikliğine gidip Güney Afrika Ulusal Demokrasi Hareketi partisine dönüştürdük. Lakin ailevi sorunlar yüzünden seçimlere giremedik. 2022'de partimizin adını tekrar değiştirerek bu sefer Hakikat ve Dayanışma Hareketi ismiyle ülke çapında seçimlere girmeye başladık.

Parti, maddi sorunlardan dolayı 29 Mayıs'taki seçimlere ulusal düzeyde katılamadı, yalnızca Western Cape bölgesinde seçime girdik. Sebebi ise 750 bin rand dediğimiz yaklaşık 1,5 milyon liraya denk gelen bir para istenmesi ve bunu toparlayamadığımızdan dolayı, bütçemiz sadece Western Cape bölgesine yettiği için buradan girmeye başladık. 110 arkadaşımız beni Western Cape Başbakanlık adaylığına layık gördü.

'Türk vatandaşı olarak sessiz kalmayacağız'

Western Cape'de yaklaşık 8 milyon kişinin yaşadığını belirten Dağ, bölgede 1,5 milyon seçmenin oyunu almayı hedeflediklerini söyledi.
Dağ, seçim kampanyasını şimdiye kadar ceplerinden karşıladıkları anlatarak, "Bize hiçbir ülke yahut kuruluş finansal destekte bulunmadı. Bunu açık açık söyleyebiliriz" dedi.
Tek isteklerinin Cape Town'a huzur ve refah getirmek olduğunu vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

Yaklaşık 3 milyon insan Western Cape'de şu anda barakalarda kalıyor. Yani böyle haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, Türk kökenli olarak, özellikle bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de büyümüş bir insan olarak bu haksızlığın karşısında sessiz kalamayacağımızı göstermek istiyoruz.

'Halka toprak ve tohum vereceğiz'

Toprak Partisi olarak tarımsal üretimi artırmayı ve Güney Afrikalılara toprak dağıtmayı hedeflediklerini belirterek işsizliği önleyeceklerinin mesajını veren Dağ, şöyle devam etti:
"Biz diyoruz ki halka belli bir toprak vereceğiz, o toprakta üretim yapmak için halka hayvan ve ayrıca tohum desteği vereceğiz. Ayrıca halkımızı ihracat alanında eğiteceğiz ve ülkemizi uluslararası arenada en mükemmel şekilde sahiplenmek ve nasıl desem, ülkemizi daha iyi mecralara getirmek için bütün amacımızla çalışacağımıza, halkımız adına söz veriyoruz."

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle Afrika'da binlerce kişiye umut olundu'

Türkiye'nin Afrika'da yürüttüğü insani projelere de değinen Dağ, şu değerlendirmede bulundu:

Sahadayken en çok hoşumuza giden şey şu. TİKA ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Afrika'da binlerce kişiye umut olmuş projelerimiz var. Örneğin geçen gün Gugulethu denilen yerde seçim çalışması yaparken TİKA'nın yaptığı projenin sonucunda, TİKA bir okula yardım yapmış, okulda belirli bir araçlar koymuş oraya ve halkın gönlünde o kadar büyük ki o küçücük proje. Halk benim Türk kökenli olduğumu görünce kucaklamaktan öte sahipleniyor. Ben bu tür projelerin binlercesini görmek istiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

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