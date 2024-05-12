https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/valilik-duyurdu-kriz-masasi-olusturuldu-1083737557.html

Valilik duyurdu: Kriz masası oluşturuldu

Valilik duyurdu: Kriz masası oluşturuldu

Sputnik Türkiye

Hatay genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturuldu. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T23:20+0300

2024-05-12T23:20+0300

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türkiye

hatay

hatay valiliği

kriz

sağanak

sağanak yağış

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Hatay Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.Açıklamada, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.Valiliği açıklamasında, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/meteorolojiden-19-il-icin-sari-kodlu-uyari-ulkenin-bircok-kesiminde-yagis-bekleniyor--1083724051.html

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