https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/valilik-duyurdu-kriz-masasi-olusturuldu-1083737557.html
Valilik duyurdu: Kriz masası oluşturuldu
Valilik duyurdu: Kriz masası oluşturuldu
Sputnik Türkiye
Hatay genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturuldu. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T23:20+0300
2024-05-12T23:20+0300
2024-05-12T23:22+0300
türkiye
hatay
hatay valiliği
kriz
sağanak
sağanak yağış
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Hatay Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.Açıklamada, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.Valiliği açıklamasında, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/meteorolojiden-19-il-icin-sari-kodlu-uyari-ulkenin-bircok-kesiminde-yagis-bekleniyor--1083724051.html
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hatay, hatay valiliği, kriz, sağanak, sağanak yağış
hatay, hatay valiliği, kriz, sağanak, sağanak yağış
Valilik duyurdu: Kriz masası oluşturuldu
23:20 12.05.2024 (güncellendi: 23:22 12.05.2024)
Hatay genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturuldu.
Hatay Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.
Açıklamada, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.
Valiliği açıklamasında, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi" ifadesi kullanıldı.