https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/meteorolojiden-19-il-icin-sari-kodlu-uyari-ulkenin-bircok-kesiminde-yagis-bekleniyor--1083724051.html

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı: Ülkenin birçok kesiminde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı: Ülkenin birçok kesiminde yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin 12 Mayıs 2024 Pazar günü hava durumunda 19 il sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T09:36+0300

2024-05-12T09:36+0300

2024-05-12T09:37+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığıYağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.Rüzgar Genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.19 il için sarı kod uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle olabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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