https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/orlando-bloom-ilk-defa-acikladi-truva-filmini-aklimdan-sildim-1083727515.html
Orlando Bloom ilk defa açıkladı: Truva filmini aklımdan sildim
Orlando Bloom ilk defa açıkladı: Truva filmini aklımdan sildim
Sputnik Türkiye
Karaıpğ Korsanları, Yüzüklerin Efendisi ve diğer efsane yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Orlando Bloom, 2004 yapımı Truva filmindeki Paris karakterini... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:13+0300
2024-05-12T12:13+0300
2024-05-12T12:13+0300
dünya
orlando
orlando bloom
film
truva savaşı
truva atı
truva antik kenti
hollywood
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102242/88/1022428826_0:284:5458:3354_1920x0_80_0_0_bf3fb22066e271c6596511c3a45544f8.jpg
ABD'li ünlü oyuncu Orlando Bloom, Variety dergisine verdiği röportajda 'Truva' filmi ile ilgili şaşırtıcı sözler sarf etti. Kariyerinden gurur duyduğunu söyleyen Orlando Bloom, 'Truva' filminde canlandırdığı 'Paris' karakterinin söylediği bir repliği hatırlayamadı."Aman Tanrım, Truva mı? Sanırım yolda gelirken bu filmi aklımdan sildim" diyen ünlü oyuncu, "Çok fazla kişi o filme bayılsa da bu karakteri canlandırmak… (Boğaz kesme işareti yapıyor) Böyle şeyler söyleyebiliyor muyum? O filmde yer almak istemedim, o karakteri canlandırmak istemedim" ifadelerini kullandı.Orlando Bloom, sözlerine "Film harikaydı. Brad, Eric ve Peter O'Toole vardı ama ben bu karakteri nasıl oynayacaktım? Kişiliğime tamamen aykırıydı. Bir noktada başkası tarafından dayak yemiş Paris sürünerek abisinin bacağına tutunuyor. Bunu yapamayacağımı hissettim. O dönem menajerlerimden biri 'Ama tutacak an bu' dedi. Ben de o lafa tamamen kandım. Sanırım o yüzden aklımdan sildim" diye devam etti.Filmin Cannes'da gösterime girdiğinde kendisini çok güvensiz ve çok üzgün hissettiğini söyleyerek şunları söyledi:Homeros'un İlyada destanından esinlenen filmde Brad Pitt, Eric Bana ve Peter O'Toole gibi dev isimler yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/nihat-genc-ile-ozgur-demirtas-arasinda-atisma-vatansiz-allahsiz-ve-ahlaksizlarla-isimiz-olmaz-1083725729.html
orlando
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102242/88/1022428826_303:0:5154:3638_1920x0_80_0_0_82e75301db59752fd9f905fd2fb426f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orlando, orlando bloom, film, truva savaşı, truva atı, truva antik kenti, hollywood
orlando, orlando bloom, film, truva savaşı, truva atı, truva antik kenti, hollywood
Orlando Bloom ilk defa açıkladı: Truva filmini aklımdan sildim
Karaıpğ Korsanları, Yüzüklerin Efendisi ve diğer efsane yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Orlando Bloom, 2004 yapımı Truva filmindeki Paris karakterini canlandırdığı için pişman olduğunu söyledi.
ABD'li ünlü oyuncu Orlando Bloom, Variety dergisine verdiği röportajda 'Truva' filmi ile ilgili şaşırtıcı sözler sarf etti. Kariyerinden gurur duyduğunu söyleyen Orlando Bloom, 'Truva' filminde canlandırdığı 'Paris' karakterinin söylediği bir repliği hatırlayamadı.
"Aman Tanrım, Truva mı? Sanırım yolda gelirken bu filmi aklımdan sildim" diyen ünlü oyuncu, "Çok fazla kişi o filme bayılsa da bu karakteri canlandırmak… (Boğaz kesme işareti yapıyor) Böyle şeyler söyleyebiliyor muyum? O filmde yer almak istemedim, o karakteri canlandırmak istemedim" ifadelerini kullandı.
Orlando Bloom, sözlerine "Film harikaydı. Brad, Eric ve Peter O'Toole vardı ama ben bu karakteri nasıl oynayacaktım? Kişiliğime tamamen aykırıydı. Bir noktada başkası tarafından dayak yemiş Paris sürünerek abisinin bacağına tutunuyor. Bunu yapamayacağımı hissettim. O dönem menajerlerimden biri 'Ama tutacak an bu' dedi. Ben de o lafa tamamen kandım. Sanırım o yüzden aklımdan sildim" diye devam etti.
Filmin Cannes'da gösterime girdiğinde kendisini çok güvensiz ve çok üzgün hissettiğini söyleyerek şunları söyledi:
"Düşünüyordum, 'Sonsuza kadar böyle mi olacak?' Bununla başa çıkamıyorum. Brad Pitt üzgün olduğumu görebiliyordu. Odama geldi ve şöyle dedi: "Bazı şeyler duydum ve artık bizden biri olduğunu bilmeni istiyorum. Sana ulaşmalarına izin verme." İnanılmaz derecede nazikti. Benim için gerçekten birçok şeyi değiştirdi."
Homeros'un İlyada destanından esinlenen filmde Brad Pitt, Eric Bana ve Peter O'Toole gibi dev isimler yer almıştı.