https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/orlando-bloom-ilk-defa-acikladi-truva-filmini-aklimdan-sildim-1083727515.html

Orlando Bloom ilk defa açıkladı: Truva filmini aklımdan sildim

Orlando Bloom ilk defa açıkladı: Truva filmini aklımdan sildim

Sputnik Türkiye

Karaıpğ Korsanları, Yüzüklerin Efendisi ve diğer efsane yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Orlando Bloom, 2004 yapımı Truva filmindeki Paris karakterini... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T12:13+0300

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ABD'li ünlü oyuncu Orlando Bloom, Variety dergisine verdiği röportajda 'Truva' filmi ile ilgili şaşırtıcı sözler sarf etti. Kariyerinden gurur duyduğunu söyleyen Orlando Bloom, 'Truva' filminde canlandırdığı 'Paris' karakterinin söylediği bir repliği hatırlayamadı."Aman Tanrım, Truva mı? Sanırım yolda gelirken bu filmi aklımdan sildim" diyen ünlü oyuncu, "Çok fazla kişi o filme bayılsa da bu karakteri canlandırmak… (Boğaz kesme işareti yapıyor) Böyle şeyler söyleyebiliyor muyum? O filmde yer almak istemedim, o karakteri canlandırmak istemedim" ifadelerini kullandı.Orlando Bloom, sözlerine "Film harikaydı. Brad, Eric ve Peter O'Toole vardı ama ben bu karakteri nasıl oynayacaktım? Kişiliğime tamamen aykırıydı. Bir noktada başkası tarafından dayak yemiş Paris sürünerek abisinin bacağına tutunuyor. Bunu yapamayacağımı hissettim. O dönem menajerlerimden biri 'Ama tutacak an bu' dedi. Ben de o lafa tamamen kandım. Sanırım o yüzden aklımdan sildim" diye devam etti.Filmin Cannes'da gösterime girdiğinde kendisini çok güvensiz ve çok üzgün hissettiğini söyleyerek şunları söyledi:Homeros'un İlyada destanından esinlenen filmde Brad Pitt, Eric Bana ve Peter O'Toole gibi dev isimler yer almıştı.

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orlando, orlando bloom, film, truva savaşı, truva atı, truva antik kenti, hollywood